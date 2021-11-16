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Шоу-бизнес
"Прелестные дети": как выглядит четырехлетняя дочь Агнии Дитковските

"Прелестные дети": как выглядит четырехлетняя дочь Агнии Дитковските

Поклонники только сейчас смогли увидеть лицо дочери актрисы. Видео с четырехлетней внучкой опубликовала бабушка Татьяна Лютаева
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К личной жизни актрисы Агнии Дитковските, дочери Татьяны Лютаевой от первого брака с литовском режиссером Олегасом Дитковскисом, всегда было приковано внимание общественности. Однако артистка не только не посвящает поклонников в детали своей семейной жизни, но и не спешит делиться фотографиями своих наследников.

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Этим летом Дитковските вышла замуж – ее избранником стал бизнесмен Богдан Панченко. Однако этот брак является вторым для артистки. Со своим первым супругом, актером Алексеем Чадовым, звезда рассталась через три года после свадьбы, в 2015 году.

В браке с Чадовым Дитковските родила своего первого наследника Федора, которому в этом году исполнилось семь лет. А недавно стало известно, что третьего ноября Агния снова стала мамой – ни пол, ни имя ребенка актриса не обнародовала. Кроме того известно, что у звезды есть еще один ребенок. Артистка родила дочку в 2017 году и до сих пор поклонники звезды не знали, как выглядит девочка.

Накануне прославленная родительница актрисы Татьяна Лютаева опубликовала в своем "Инстаграм" трогательное видео с любимыми внуками. На кадрах появился не только первый наследник Агнии Федор, но и четырехлетняя дочка Ника. Судя по ролику, девочка – маленькая копия своей звездной матери.

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Публикация от Татьяна Лютаева (@tanialyutaeva)

Подписчики Лютаевой, которых актриса редко балует кадрами с внуками, оставили под постом множество восторженных комментариев. "Прелестные дети", "Как трогательно", "Веселые ребята", "Внуки – это самое главное в жизни", – отреагировали на видео пользователи.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
16 ноября 2021, 09:47 Источник: Домашний очаг ✓ Надежный источник
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