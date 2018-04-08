Изменившуюся Лютаеву приняли за ровесницу сына

Несмотря на свой возраст – 53 года – российская актриса Татьяна Лютаева продолжает будоражить умы и чувства своих поклонников. После недавнего преображения некоторые стали принимать ее за ровесницу ее собственного сына.

Татьяна Лютаева не скрывает, что в деле сохранения красоты и молодости обращается к специалистам. Однако она внимательно следит за тем, чтобы после процедур сохранялась естественность. Именно за этим, уверены поклонники, кроется секрет обворожительной красоты актрисы.

"Как хорошо, когда есть чудо-доктор, с золотыми руками!🙏🏻 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала на своей странице в Instagram Татьяна Лютаева. " ❤️🖤♥️и ты выходишь без макияжа и нет кукольной натянутости!", – добавила она. По мнению актрисы, женщина должна выглядеть на свой возраст, "только хорошо и ухоженно".

Публикация от Татьяна Лютаева (@tanialyutaeva) 7 Апр 2018 в 12:13 PDT

Восторгам поклонников не было предела. "Так люблю вас! Вечно молодая красавица!", "Чудесная!!!", "Вы очень красивая женщина❤️🌸🌸🌸🌸🌸", "Красавица!!! Люблю до невозможности!💓 🌸🍀", "Ни грамма косметики! Естественная! Красивая! С задором в глазах! И вы так похожи с дочкой!!!", "Какая же Вы красивая и естественная!!!! Всегда любуюсь Вами!!!!💞💞💞", – отметили комментаторы.

Публикация от Татьяна Лютаева (@tanialyutaeva) 24 Мар 2018 в 10:26 PDT

Некоторые из них посчитали, что актриса все же не выглядит на свой возраст. По их мнению, ей никак нельзя дать 53 года. "На свой возраст?Ха Ха!!!Ты выглядишь на 25!!!Ну хорошо хорошо-26!!!!!♥️", – заметили поклонники. Некоторые напомнили, что на совместных с сыном фотографиях актрису можно принять за его сверстницу.