Татьяну Лютаеву в бикини назвали божественной

Звезда "Гардемаринов" Татьяна Лютаева порадовала своих преданных поклонников снимками, на которых она запечатлена в бикини. Восхищенные пользователи Сети назвали 52-летнюю актрису божественной.

Судя по сообщению артистки в Instagram, она не сбежала из затопленной дождями Москвы на южный курорт. Вероятно, отпуск в какой-нибудь жаркой стране Татьяне еще только предстоит.

Пока же Лютаева решила проверить здоровье и заодно отдохнуть, никуда не уезжая из столицы. Актриса провела время в оздоровительном центре. Там есть большой бассейн, в котором маму Агнии Дитковските и сфотографировали.

Татьяна, одетая в черный раздельный купальник, позирует в воде. "Отдохнула, выспалась, обследовалась, – сообщила своим подписчикам довольная и расслабленная звезда кино и сериалов.

Разглядывая фотографии своей любимицы, почитатели не поскупились на комплименты. "Божественная русалка !!!", "Вы всегда красивы 👌🏼 ", "Удивительно красивая женщина... фильм с гардемаринами – вы звезда реально! Восхищаюсь вашей необыкновенной красотой! И эта красота до сих пор чувствуется", "Вы красотка. Очень люблю фильмы с вами", – признаются Татьяне в любви пылкие комментаторы.

Публикация от Татьяна Лютаева (@tanialyutaeva) Июл 21 2017 в 2:39 PDT

Отметим, что блистательная Лютаева заткнет за пояс многих актрис помоложе. Как-то раз она подняла на уши интернет-общественность и свела с ума поклонников своим эротичным, соблазнительным танцем у шеста. Незабываемое выступление артистки у пилона состоялось в рамках шоу "Я смогу!". Акробатические движения у шеста – это далеко не всегда стриптиз. Иногда это просто искусство и сложнейший вид спорта. Стриптиз – это лишь малая часть упражнений у шеста, в реальности же пилон – это сложнейшая акробатика, требующая невероятного напряжения всего организма и максимальной концентрации внимания.

Публикация от Татьяна Лютаева (@tanialyutaeva) Июн 14 2017 в 4:05 PDT

Именно такой танец – не пошлый, не развратный, а красивый, ритмичный и завораживающий талантливо показала любимица отечественных киноманов. Затаив дыхание, зрители наблюдали за прекрасной физической подготовкой Лютаевой и ее отличной растяжкой. Томная и женственная актриса показала артистическую разновидность танца у пилона, за что получила сотни восторженных комментариев в интернете.

Члены жюри тоже были в восхищении и танцевали вместе с Татьяной еще во время ее номера. После эффектного финала с оглушительными криками "Браво" зрители повскакивали со своих мест и долго аплодировали Лютаевой, переборовшей свою природную скромность, а Ольга Бузова в Instagram назвала актрису "невероятной женщиной".