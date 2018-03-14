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Шоу-бизнес

Лютаева скорбит по умершей от рака дочери

Татьяна Лютаева. Фото: GLOBAL LOOK press
 Актриса Татьяна Лютаева на своей странице в Instagram поделилась своей печалью о скоропостижно скончавшемся близком человеке. Звезда фильма "Гардемарины, вперед!" пожелала "крестной дочери" покоиться с миром.

Продолжение: Дочь показала уникальное фото Глаголевой
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"Теперь ты не только художник-постановщик моего фильма, нашего фильма "Камень, ножницы, бумага", но и Ангел-хранитель.... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) 40 дней... Светлая память, крестная дочь… покойся с миром", – написала Лютаева в микроблоге о смерти художницы Екатерины Залетаевой. При этом она разместила фото подруги, на котором та изображена в белом берете, с пронзительным устремленным вдаль взглядом.

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Татьяна Борисовна Лютаева

Татьяна Борисовна Лютаева актриса

На протяжении нескольких месяцев она боролась с тяжелой формой онкологии. К сожалению, болезнь победила, и женщина умерла в возрасте 51 года. Подписчики артистки выразили свои соболезнования по поводу утраты. "Какая красивая женщина. Столько света в глазах и столько же грусти. Царство Небесное!", – прокомментировал пост один из фолловеров.

Как писали Dni.Ru, о страшном диагнозе своей подруги Татьяна Лютаева сообщила подписчикам в декабре 2017 года. Тогда она еще надеялась на благополучный исход болезни. 

Екатерина Залетаева – российская художница, работающая преимущественно в кино. На должности художника-постановщика она работала над такими картинами, как "ДМБ", "Даун Хаус", "Глянец", "Кококо", "В движении" и другими.

Автор: Валерия Нарская14 марта 2018, 20:05

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