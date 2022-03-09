"Глупо сидеть, дрожать": Лютаева не жалеет о разводах с мужьями-литовцами

В свежем интервью актриса Татьяна Лютаева призналась, что никогда не боялась перемен. Актриса уверена, что судьба благоволит людям, которые решают все изменить. Более того, обычно Фортуна подает смельчакам знаки. Татьяна добавила, что с человеком обычно происходит именно то, чего он боится больше всего.
"Глупо сидеть, дрожать", – рассудила Лютаева.
В жизни звезда мини-сериала "Гардемарины, вперед!" несколько раз оказывалась перед сложным выбором: оставить все как есть, либо все бросить. На личном фронте Татьяна чаше выбирала второе и сегодня ни о чем не жалеет. За плечами Лютаевой два неудачных брака.
Впервые знаменитость пошла под венец за литовского актера Олегаса Дитковскиса. В этих отношениях Татьяна впервые стала мамой – у нее родилась дочь Агния. Союз артистов продлился недолго. Дитковскис, по слухам, изводил Лютаеву ревностью, что в итоге привело к разводу.
Вторым мужем звезды " Гардемаринов" был Рокас Раманаускас – сын звезд литовского кино. Татьяна родила Рокасу сына Доминика. Появление общего малыша не уберегло Лютаеву и Раманаускаса от расставания.
В 2006 году Татьяна Лютаева стала женой Дмитрия Мишина. Супруг знаменитости работает оператором-постановщиком.
С бывшими мужьями актриса поддерживает теплые отношения. Лютаева никогда не мешала общению экс-супругов с детьми.
Сейчас Татьяна активно снимается. Скоро на экраны, например, выйдет сериал "Исправление и наказание", в котором актриса сыграла одну из главных ролей. В свободное от работы время Лютаева сидит с внуками. Дочь звезды, актриса Агния Дитковските, растит троих детей. Татьяна довольна жизнью и благодарит Бога за то, что в ее доме всегда все хорошо.