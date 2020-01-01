Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

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Тони Мишель Брэкстон

Тони Мишель Брэкстон певица, актриса

  • Дата рождения: 7 октября 1967
  • Место рождения: Сиверн, Мэриленд, США
  • Знак зодиака: Весы
  • Жена/Муж: Кери Льюис
  • Дети: сыновья Деним Кай и Дизель Кай

Певческую карьеру Тони начала в составе группы The Braxtons, где выступали еще четверо ее сестер. Однако в июне 1993 года Тони выпустила свой первый сольный альбом. Дебютный альбом Брэкстон получил несколько престижных наград, включая три премии Грэмми. Она также выиграла две награды American Music Awards в 1994 и одну в 1995 году. В 1996-м Брэкстон выпускает свой второй и самый коммерчески успешный альбом Secrets. Всего на счету артистки семь альбомов.

В начале 2011 года стало известно, что Тони Брэкстон будет снимать новое реалити-шоу о своей семье для американского кабельного канала WE tv. Шоу Braxton Family Values, стартовавшее 12 апреля, сфокусировано на межличностных отношениях Тони, ее матери Эвелин и ее четырех сестер — Трины, Тэймар, Трейси и Тоуанды. Шоу оказалось настолько успешным, что оно не только было продлено до второго сезона с дополнительным количеством эпизодов (19 вместо первоначальных 13 серий), но и выход нового сезона был перенесен с 2012 года на начало ноября 2011-го.

Тони отметилась не только в музыке. Брэкстон сыграла две главные роли в диснеевских шоу в Бродвейском театре. Ее дебютной ролью стала Бэль в мюзикле "Красавица и Чудовище" в 1998 году. Композитор Алан Менкен сочинил песню A Change in Me для мюзикла, которая также была написана специально для Тони. Брэкстон покинула шоу в феврале 1999 года. Ее участие в проекте знаменательно еще и тем, что стало первым и пока единственным случаем, когда роль Бэль на Бродвее исполняла черная женщина. С июня по ноябрь 2003 года певица также играла главную роль в мюзикле "Аида".

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