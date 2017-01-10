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12:51
10 января 2017
просмотры: 123

ФИФА увеличит число участников чемпионата мира

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Совет Международной федерации футбола (ФИФА) принял решение об увеличении с 2026 года числа команд, которые могут принимать участие в чемпионате мира, до 48, говорится в официальном аккаунте ФИФА. Из такого числа клубов будет сформировано 16 групп по три команды в каждой. Детали этой схемы в федерации футбола пообещали сообщить позже.

15:23
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14:28
10 января 2017
просмотры: 123

Десять человек отравились газом в Подмосковье

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13:50
10 января 2017
просмотры: 123

ВКС России в Сирии выполнили поставленную Путиным задачу

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13:04
10 января 2017
просмотры: 123

Житель Вологодской области убил друга при попытке вывести из запоя

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12:10
10 января 2017
просмотры: 123

В Подмосковье мужчина погиб при игре в русскую рулетку

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11:59
10 января 2017
просмотры: 123

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10:43
10 января 2017
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09:53
10 января 2017
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10 января 2017
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