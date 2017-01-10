ФИФА увеличит число участников чемпионата мира

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) принял решение об увеличении с 2026 года числа команд, которые могут принимать участие в чемпионате мира, до 48, говорится в официальном аккаунте ФИФА. Из такого числа клубов будет сформировано 16 групп по три команды в каждой. Детали этой схемы в федерации футбола пообещали сообщить позже.
The FIFA Council unanimously decided on a 48-team #WorldCup as of 2026:— FIFA Media (@fifamedia) 10 января 2017 г.
16 groups of 3 teams. Details to follow after the meeting.
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