Украина ввела новые санкции против России

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО)принял решение ввести против России новые санкции. Об итогах заседания сообщили в пресс-службе органа.

"СНБО ввел дополнительные санкции против физических и юридических лиц государства-агрессора", – приводит текст сообщения НСН. О том, кого именно коснутся новые ограничительные меры, не сообщается.