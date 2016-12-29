Украина ввела новые санкции против России

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО)принял решение ввести против России новые санкции. Об итогах заседания сообщили в пресс-службе органа.
"СНБО ввел дополнительные санкции против физических и юридических лиц государства-агрессора", – приводит текст сообщения НСН. О том, кого именно коснутся новые ограничительные меры, не сообщается.
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