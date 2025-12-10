Воробьевы горы стали одной из главных площадок проекта "Зима в Москве"

Гостей ждут каток, световые шоу и кулинарные сюрпризы.

На Воробьевых горах распахнула двери одна из самых ярких площадок проекта «Зима в Москве». У стен Московского дворца пионеров раскинулся настоящий зимний городок, где каждый найдет развлечение по душе — от активного отдыха до творческих экспериментов.

Центральное место занимает бесплатный каток площадью четыре тысячи квадратных метров. Он будет работать всю праздничную пору при любой погоде. Для гостей предусмотрен прокат коньков, а для маленьких посетителей — специальные пингвины‑помощники. Рядом расположилось уютное кафе, где можно передохнуть, согреться горячим напитком и набраться сил для нового выхода на лед. Чтобы попасть на каток, нужно заранее зарегистрироваться в сервисе «Мосбилет» на портале mos.ru.

По вечерам пространство преображается: фасад Дворца пионеров превращается в грандиозный экран для мультимедийных шоу. Свет, звук и проекции сплетаются в завораживающие сюжеты зимних сказок. В центре площадки горит художественная инсталляция — обновленный костер, который связывает историю места с современным городским искусством. В парковой зоне гостей встречают волшебные животные и переливается северное сияние, создавая ощущение настоящего чуда.

Особого внимания заслуживает первый ресторан столичных колледжей. Здесь студенты под руководством наставников осваивают все тонкости ресторанного дела: работают бариста, официантами и поварами. Меню, составленное самими учащимися, сочетает классические рецепты и авторские находки. Ресторан открыт ежедневно с 09:00 до 22:00, приглашая гостей не только отведать сезонные блюда, но и понаблюдать за работой будущих звезд гастрономии.

Для любителей рукоделия работает креативная лаборатория во Дворце пионеров. Здесь можно создать новогодние украшения, лепить из глины, мастерить флорариумы и шить игрушки. Все материалы предоставляются — остается только дать волю фантазии.

Прогуливаясь среди арт‑объектов по «Аллее волшебных фонарей», можно загадать желание. За подарками стоит заглянуть на рождественскую ярмарку, где брелоки, деревянные светильники ручной работы, новогодние кружки и сладкие угощения — от бельгийских вафель до ароматных трдельников.

Проект «Зима в Москве» — это не просто праздник, а пространство для общения и творчества. Он объединяет людей разных возрастов, дарит возможность отдохнуть от городской суеты и почувствовать тепло зимнего волшебства.