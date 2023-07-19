В Марьине благоустроят 16 прудов-регуляторов

Работы начались весной 2023 года.



В районе Марьино на юго-востоке столицы приведут в порядок 16 прудов-регуляторов общей площадью 11 гектаров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, специалисты расчистят пруды от иловых осадков и приведут в порядок водопропускные сооружения и береговые полосы.

Также планируется отремонтировать 15 пешеходных мостов через водоемы. На двух объектах полностью заметят перила. На четырех выполнят работы по монтажу гидроизоляции, уточнил заместитель мэра.

Большинство прудов появились в 1990-е годы при строительстве на юго-востоке новых районов. Водоемы расположены в пойме Москвы-реки. Они собирают основной объем атмосферных осадков.

Благодаря реализации проекта в Марьине появятся новые благоустроенные пространства для комфортного отдыха, прогулок и занятий спортом.

В последние годы в Москве благоустроили 40 набережных общей протяженностью 65 километров. В ближайшие годы предстоит такой же большой объем работ. Пространства у воды стали новыми точками притяжения для горожан.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал о реабилитации парка "Кузьминки". Специалисты благоустроят природную территорию, проведут расчистку участков и другие работы. Проект реабилитации будут разрабатывать вместе с активистами Юго-Восточного административного округа.

Также власти города работают над проектом реабилитации национального парка "Лосиный остров". Планируется очистить природную территорию от мусора, привести в порядок заповедные зоны и места более активного посещения граждан.

Продолжается благоустройство придомовых территорий. В план работ вошло 1,6 тысячи дворов. Вся территория квартала оформляется в едином стиле.

Так, на улице Челискинская в Лосиноостровском районе благоустроено шесть территорий. В ближайшие годы преобразятся еще 13.

Работы продолжаются на придомовых территориях Мичуринского проспекта в районе Раменки. В Хамовниках специалисты восстанавливают исторический облик сквера у дома на Фрунзенской набережной.