Собянин заявил об отсутствии планов по строительству на территории "Лосиного острова"

Рыбин заговорил об уходе из семьи Тесты Николай Дроздов в больнице Игры Сонник

Топ новостей недели

Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко Напала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушкуНапала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушку Розенбаум обратился к Путину с важным заявлениемРозенбаум обратился к Путину с важным заявлением Господи, помилуй: что случилось с памятником Спартака Мишулина за 65 тысяч долларовГосподи, помилуй: что случилось с памятником Спартака Мишулина за 65 тысяч долларов

Лента новостей

Понедельник 17 июля

11:44Климатолог оценил вероятность повторения жары 2010 года в Центральной России 09:50 Врачи хотят перевести сына Ефремова в другую больницу по рекомендациям психиатра 09:00"Богатство актеров – миф": Повалий покупает жилье в Москве при помощи ипотеки 08:06CuttaCutta: на Патриках предлагают попробовать все сразу 06:02Рецензия на книгу Джона Маррса "Когда ты исчез" 04:11Эксперт назвал причину гибели батискафа "Титан" 02:31Залезший за клубникой медведь попал на видео 00:02Азартные игры, наркотики и курение: три яда в судьбе актрисы Назаровой 22:05Ведьма Hristafarida: Павла Волю ждут серьезные проблемы из-за Ляйсан Утяшевой 18:59Директор впервые рассказал о серьезном финансовом вкладе Пугачевой в похороны Моисеева 18:07А как же Петросян? Молодая жена юмориста целует другого мужчину 16:20"С одним глазом тоже ходить можно": Дроздов огорошил новостью из больницы 15:10Мама Наташи Королевой изменилась до неузнаваемости: фото 13:48 "Звони в скорую! Срочно!": Гузеева встала грудью за слегшую дочь 12:33До слез: в Могилеве на доме Бориса Моисеева открыли памятную доску 12:07"Она к нам пришла – я обалдела!": жена разрешила Маликову снять блондинку с пышными формами 11:07"Оглушает и парализует": Корчевников назвал причину скорой смерти 10:08"Я такая скотина!": ушедший из семьи Рыбин публично покаялся 08:00Аллигатор-рэкетир напал на рыбака – видео 06:48Эксперт рассказал как выбрать мебель в квартиру с домашними животными 04:09Как покушение на Николая II стало антуражем для адреналинового детектива 02:14Акула распугала отдыхающих на пляже Флориды – видео 00:26Осьминог-блогер снял на видео дайвера 22:04Рецепт Анжелики Агурбаш: драники со сметаной 20:07Нетребко, Казарновская, Федорова: гордость российской оперной сцены 19:49Что случилось с красавчиком Потехиным после ухода из группы "Руки Вверх!" 19:10Перенесший ампутацию Костомаров трогательно обратился к семье: Мои спасители 15:06Сафронов рассказал об истинных причинах ухудшения здоровья Дроздова после травмирования 14:37"Галлюцинации": поступили новые данные о состоянии находящегося в реанимации Краско 14:08"Запах, прикосновения": Дмитрий Шепелев откровенно об отношениях возлюбленной 13:40"То болеет, то пьет": как признание МакSим в алкоголизме ударило по ее репутации 13:09Дочь Ефремова отказалась от учебы и престижном вузе и пошла по стопам отца 12:34"Летела в пропасть": Анастасия Волочкова рассказала о конфузе за границей 12:20Топурия призналась в неудачной пластической операции 12:0159-летняя Суханкина рассекретила все свои пластические операции 11:31"Был со мной почти 20 лет": Семенович сообщила о смерти близкого человека 11:01Политик озвучил главный страх покинувшей Россию Пугачевой: Много раз повторяла в интервью 10:30Что ждет перенесшего ампутацию Костомарова после выписки из больницы: ответ нумеролога 08:06Тест: угадайте фильмы с участием Александра Панкратова-Черного 06:107 признаков идеальной футболки на лето 04:21На офисном рынке рекордный объем сделок 02:10Спрос на зарубежное жилье вырос на треть 00:01Касается каждого: 5 важных действий перед походом в лес 21:40Психотерапевт: В проблемных отношениях Гуфа виноват его специфический круг общения 21:00Названы главные ошибки при строительстве домашней котельной 19:20Известная музыкантша об отношениях с Градским: Он сразу меня заприметил 18:19В Китае казнили воспитательницу детсада 18:02Как переделать летний дом в круглогодичный: важные аспекты 17:20Названа причина пожара на даче фигуриста Транькова 16:20Как найти хорошего риелтора: 5 важных правил
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Собянин заявил об отсутствии планов по строительству на территории "Лосиного острова"

Собянин заявил об отсутствии планов по строительству на территории "Лосиного острова"
44

Градоначальник рассказал о реабилитации природной территории.

В своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что президент России Владимир Путин несколько дней назад подписал закон, позволяющий передать столичную часть национального парка "Лосиный остров" в управление властей города.

Мэр подчеркнул, что строительство на территории парка не планируется. Он напомнил, что в Москве много охраняемых территорий, которые власти аккуратно обустраивают.

"Это спекуляции, что заберет Москва, застроит все жильем весь "Лосиный остров", не знаю, зачем они это говорят", – сказал градоначальник.

По словам Собянина, после подписания закона президентом власти столицы ждут издания акта от правительства РФ. После этого город вместе с экспертами разработает план реабилитации "Лосиного острова".

"Надо освободить его от мусора, особенно те территории, которые примыкают к жилым домам. Сделать заповедные зоны, сделать зоны более активного посещения граждан", – сообщил мэр.

Ранее Собянин рассказал о планах реабилитации парка "Кузьминки". Проект разработают при участии активистов Юго-Восточного округа.

17 июля 2023, 11:39
Фото: Mos.ru
Блог Сергея Собянина✓ Надежный источник

По теме

Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Климатолог оценил вероятность повторения жары 2010 года в Центральной России

Климатолог оценил вероятность повторения жары 2010 года в Центральной России
Во второй половине лета в Центральной России аномальной жары не ожидается.

В "Лужниках" пройдет экскаватор-шоу в рамках Московского урбанистического форума

В "Лужниках" пройдет экскаватор-шоу в рамках Московского урбанистического форума
Выступления смогут увидеть все желающие. Выступления будут проходить по пятницам и воскресеньям с 1 августа по 10 сентября.

Эксперт назвал причину гибели батискафа "Титан"

Эксперт назвал причину гибели батискафа "Титан"
Подлодка "Титан" затонула во время экспедиции к "Титанику". 18 июня 2023 года весь мир прильнул к экранам телевизоров и мониторам компьютеров, чтобы следить за ходом спасательной операции по поиску батискафа "Титан".

Выставки, дискуссии и марафоны: как пройдет Московский урбанистический форум

Выставки, дискуссии и марафоны: как пройдет Московский урбанистический форум
Площадки форума разместятся на четырех городских пространствах. Мероприятия Московского урбанистического форума – 2023 пройдут в парке "Зарядье", олимпийском комплексе "Лужники", Гостином Дворе и Центральном выставочном зале "Манеж".

Собянин: Московский транспорт бесплатно перевез почти полмиллиона детей в музеи и выставочные залы

Собянин: Московский транспорт бесплатно перевез почти полмиллиона детей в музеи и выставочные залы
Воспользоваться услугой могут 950 образовательных организаций. Автобусы "Мосгортранса" за прошлый учебный год перевезли более 480 тысяч учащихся в рамках проекта "Музеи – детям".

Выбор читателей

16/07ВскМама Наташи Королевой изменилась до неузнаваемости: фото 16/07Вск"Оглушает и парализует": Корчевников назвал причину скорой смерти 16/07Вск"Я такая скотина!": ушедший из семьи Рыбин публично покаялся 15/07Сбт"Запах, прикосновения": Дмитрий Шепелев откровенно об отношениях возлюбленной 15/07Сбт59-летняя Суханкина рассекретила все свои пластические операции 15/07СбтПеренесший ампутацию Костомаров трогательно обратился к семье: Мои спасители