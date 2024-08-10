Назван любимый у звезд отель: он не в Москве и не в Питере

Говорят, что у каждого города есть душа. Она может жить в средневековой крепости, как в случае в Кремлем в Москве. Может жить во дворце, если вспомнить Зимний в Петербурге. А может жить… в гостинице, как в Кирове.



Вятская земля подарила человечеству немало гениев – тут и братья-художники Виктор и Аполлинарий Васнецовы, и теоретик космонавтики Константин Циолковский, и маршал Иван Конев, и семнадцатикратная чемпионка СССР по конькобежному спорту Мария Исакова, и хирург Александр Бакулев, и архитектор более чем 500 зданий Иван Чарушин…

Последний, в числе прочего, построил полторы сотни храмов. А сам был прихожанином Воскресенского собора, возведенного еще в 1707 году. Тут он венчался и крестил своего сына. Когда в 1936 году храм снесли, Иван Аполлонович на этом месте построил гостиницу "Центральная", которую позже переименуют в "Чарушин". Именами же знаменитых вятчан сегодня назовут тут одиннадцать уникальный авторских номеров под крышей. Вот так история закольцевалась.

Сам Чарушин планировал здесь панорамный ресторан, который, правда, из-за особенностей северного климата открыть не удалось. В новейшей истории тут долго время работала телекомпания. А к 650-летию Кирова, которое отмечается в этом году, в отеле появился эксклюзивный этаж, в который влюбляешься с первого взгляда.

Дизайнер вдохновился стилем ар-деко, зародившемся в Америке столетие назад. Это всевозможные зигзаги и молнии в оформлении, различные оттенки кирпича, терракоты или блестящего металла в цветах. Много воздуха и света. Но это и оммаж храму, что был на этом месте – люстры напоминают те, что светили в Воскресенском соборе .

Вообще же тут появилось эффектное функциональное пространство, в котором продумана каждая мелочь. Это премиальные номера для тех, кто особенно требователем к уровню комфорта, к качеству постельных (есть даже меню подушек!) и банных принадлежностей, к косметике, к техническому оснащению и виду из окна.

Вид из номеров с пятиметровыми потолками и панорамными окнами на златоглавые соборы и исторический центр Кирова и правда, завораживающий. Но в отеле пошли еще дальше и сделали специальные QR-коды, при наведении на которые можно послушать аудиоэкскурсию про открывающуюся из окна захватывающую дух панораму.

Побывавшие тут звезды не могут сдержать эмоций – мол, хотя это не Москва и не Питер, но уровень мировой! Ведь в этих номерах так комфортно, удобно и уютно, что в них хочется быть как можно дольше и никуда не ходить. А если уж выходить, то только в загородный парк-отель "Дача Чарушина", где ждет такой же уровень комфорта и сервиса, но только не в центре города, а на природе. Сегодня в "Чарушине" есть возможность совместить несколько типов отдыха и локаций в одной поездке – и что-то интересное увидеть, и вкусно пообедать. И постичь тем самым удивительную душу, живую в самом стильном и уютном отеле Кирова.