Куда сходить в Москве: афиша с 16 по 23 апреля

Удивительный в этом году апрель! Столько радости и тепла он нам принес! Продлите прекрасные мгновения!

РЕЛИЗ

"Похвальные упражнения"

Этот самый светлый альбом весны представляет группа "Шалый" – проект участников Mana Island, где английский язык сменили на русский, чтобы в новых песнях исследовать новый романтизм и грани светлой любви. Пластинка по звучанию – это стык электроники, R&B-музыки и гитарного инди. А главная его тема – признания и жертвы, где герою сильно хочется первого, но перед этим нужно пройти и через состояние второго. Образы героинь альбома вдохновлены современным искусством: Джой из "Бегущего по лезвию 2049" и Рэй Аянами из "Евангелиона". "Она существует, но в мире, который живет по чужим законам; ее много, но она нигде", – говорит фронтмен коллектива Алексей Доронин.

Уже на всех цифровых площадках.

СКОРО

"Дай пять!"

Звездных победителей IV национальной телевизионной премии "Дай пять!" в восьми номинациях определят голосованием в официальной группе премии дети и подростки в возрасте от 8 до 18 лет. В список номинантов вошли Иван Янковский, Милош Бикович, Ваня Дмитриенко, Хабиб, а также другие звезды. Кроме того, уже сами ребята смогут побороться за победу в одной из трех номинаций для детей и подростков и выступить на одной сцене со своими кумирами. Телевизионный эфир церемонии вручения состоится 1 июня на телеканале СТС Love.

23 мая, Московский молодежный центр "Планета КВН".

ЖАРА MUSIC AWARDS



ANNA ASTI, Егор Крид, JONY, Люся Чеботина, Дима Билан, Клава Кока, МОТ, Ани Лорак, Полина Гагарина, Николай Басков, Валерия, Ольга Бузова, GAYAZOV$ BROTHER$, NILETTO, Хабиб, Мари Краймбрери, Seville (Artik & Asti) и многие другие звезды станут частью легендарного шоу. Премия будет вручаться за музыкальные достижения по итогам 2023 года. Уникальный формат красной дорожки представит собой отдельное шоу с собственной сценой, видеоинтервью и трансляцией в прямом эфире и на экранах.

13 мая, ЦСКА АРЕНА.

КОНЦЕРТ

"В вихре танца"

Красноярский государственный академический ансамбль танца Сибири имени Михаила Годенко едет в Москву! Концерт будет приурочен к 90-летию образования Красноярского края и проходит при поддержке Губернатора Красноярского края. Ансамбль танца Сибири – лауреат международных, всесоюзных, всероссийских фестивалей и конкурсов. Его отличают искрометный темп, блестящие сюжеты, высокотехничные трюки, белокурые красавицы (все солистки ансамбля – блондинки) и бравые парни. В программу войдут знаменитые шедевры ансамбля: хореографическая сюита "Сибирь моя", лирический хоровод "У колодца", казачий пляс "Красный яр", сюита "Вдоль по улице" и многие другие легендарные миниатюры.

21 апреля, Кремлевский дворец.

ТЕАТР

"Севильский цирюльник"

Спектакль Геннадия Шапошникова по пьесе Пьера-Огюстена де Бомарше удивит новизной трактовки. Сценография и костюмы Виктора Герасименко. Композитор – Андрей Зубец. В постановке принимают участие: Григорий Антипенко, Олег Лопухов, Алексей Петров, Полина Чернышова, Михаил Васьков, Владислав Демченко, Виталий Иванов, Клим Кудашкин, а также выпускники Театрального института имени Бориса Щукина этого года (курс Кирилла Пирогова).

21, 22 апреля, Театр им. Евг. Вахтангова (Новая сцена).

"Семейный шкаф и его обитатели"

Знакомство с родителями превращается в забавную и одновременно сложную историю. Здесь много любви, которую мы все ищем, но есть и глубинные вопросы совместного существования: возможно ли в семье быть честным до конца? И нужно ли это вообще? В основе спектакля лежит пьеса Орена Сафди "Выживание". Режиссер: Роман Самгин. В ролях: Елена Проклова, Юрий Чернов, Владимир Шульга и др.

27, 28 апреля, Театр на Трубной.

"Сны мальчика. Сказки Щедрина"

Жанр спектакля Евгения Закирова определен как #НЕСКАЗКА. Для постановки режиссер написал инсценировку, взяв за основу "Рождественскую сказку", через которую в виде снов и фантазий, проходят сказки "Премудрый пискарь", "Верный Трезор", "Коняга" и "Дикий помещик". Мальчик услышал проповедь о хорошем и плохом на школьном уроке Богословия и решил эти принципы перенести в реальную жизнь. Но оказалось, что родные и близкие придерживаются других, взрослых, и потому совершенно непонятных ребенку, правил. Главный герой ищет правду, но его правда отличается от той, в которой живет его окружение. Впечатления мальчика от встречи со взрослой реальностью меняют мировоззрение героя. Так происходит неизбежное взросление, так рождается взрослый человек. Вот почему на сцене зритель увидит двух главный героев: автора, Салтыкова-Щедрина, и ростовую куклу, символизирующую мальчика.

20 и 21 апреля, Театр Сатиры (сцена "Чердак Сатиры").

ФЕСТИВАЛЬ

"Дорога на Ялту"

Впервые фестиваль состоялся в Ялте в 2019 году, и вскоре он стал одним из самых значимых ежегодных культурных событий страны и наиболее ярких телевизионных проектов, посвященных Великой Победе. С 2022 года "Дорогу на Ялту" принимает Москва. Прямую трансляцию концертов смотрят на городских экранах жители многих регионов России, а к онлайн-эфиру присоединяются зрители десятков стран. Сохранить и донести через песни историческую память о Великой Отечественной войне, прославить образ советского и русского солдата-освободителя, напомнить о страшной цене, которую пришлось заплатить нашей стране и нашим людям за избавление от чумы фашизма – такую идею в фестиваль заложили его президент Андрей Кондрашов и художественный руководитель Эрнест Мацкявичюс.

28 апреля, 1 мая, Кремлевский дворец.