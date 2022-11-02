Еда Путешествия Культура Мода и красота Авто Афиша HI-TECH

Топ новостей недели

Нагнул и пристроился сзади: Стонущая Волочкова отдалась потному мужику на камеру
Замков вам тут не будет: 73-летней Пугачевой в Израиле власти выделили комнатушку в доме престарелых
Новые подробности: Полуголое тело с обрезанными ногами Цымбалюк-Романовской бросили в лесу
"Замок снести": в России решили наказать наглого беглеца Галкина*
партнеры
Среда
2 ноября
Лента новостей
13:45
Куда сходить в Москве: афиша с 5 по 11 ноября
13:18
Ипотека на "вторичку" получит поддержку в России
13:05
Что учитывать при выборе недвижимости для инвестиций?
12:41
"Звездная болезнь": Волочкова жестко поставила возомнившего из себя короля Киркорова на место
12:23
Шоу больше не будет: декорации студий "Пусть говорят" и "На самом деле" разобрали и пустили на дрова
12:23
"Решила все бросить и переехать": пойманный с бабой Малахов задабривает жену роскошным подарком
12:02
Крутила с молодым под носом у Петросяна: как похотливая Брухунова использовала старика
11:50
"Ненавижу": бьющийся в истерике Цой врезал родной матери со слезами на глазах
11:41
Ребенка не будет: залетевшая на старости лет Ходченкова потеряла надежду на малыша
11:24
"Гнойник, который медленно убивал": муженька угасающей Пугачевой разодрали до крови
10:06
На кусок хлеба хватит: жене иноагента Пугачевой выдали в Израиле социальное пособие
09:47
Закопали: россияне простились со Львом Лещенко после трагедии
09:38
Так захотелось: несчастная брошенка Энистон подожгла свой дорогущий особняк
09:31
Превратился в тень: у исхудавшего донельзя Панайотова случилась рецессия
09:05
Дворец для интима: всплыли пикантные подробности из спальни Кейт Миддлтон
09:04
"Мобилизовался": поникший из-за развода Газманов пошел другой дорогой
08:57
Тощая выскочка Гагарина щедро вмазала Пугачевой: Убогая вы
07:25
Роман с женатиком на 20 лет старше, брак с Ягудиным, опухоль: как живет Татьяна Тотьмянина
06:16
Измены мужа, борьба за титул и смерть: мир Кейт Миддлтон рухнул в один миг
06:07
Бренд одежды Gap полностью уходит из России
05:11
"Отец в шоке, мать в трансе": что известно о смерти 33-летнего бойца ММА Писарева
04:28
Продлевает жизнь на 10 лет: врач сообщил о пользе чеснока
04:09
Эконом-класса в Москве стало в 5 раз больше
02:02
Изменились правила поверки счетчиков воды
00:03
Артемьев день: православный праздник 2 ноября
21:56
"После инсульта заставляю стихи учить": пожилая мать Тимати забрала внука
21:32
"Все это с их руки": облапошенная Успенская вычислила виновных в ее проблемах с дочерью
21:04
"Любовники": Прилучный показал любимую женщину старше себя
20:49
"Сообщаю": намекнувшая на пол ребенка Орлова принимает поздравления
20:22
"Может получить плевок в лицо": сбежавшую Собчак публично втоптали в грязь
19:49
"Понятия не имела, какой ад": страшная болезнь заставила страдать звезду "Дома-2"
19:32
Разин решил стереть память о Шатунове: Запрещено!
18:59
"Это заказ": сбежавшую за границу Пугачеву призвали осудить за ужасный поступок
18:36
Минпромторг России предоставил возможность молодым российским производителям парфюмерии и косметики принять участие в выставке InSharmExpo-2022
17:42
"Не уподобляйтесь Волочковой!": откачавшая жир Слава взбесила народ своей выходкой
16:56
Инвалид или успешный бизнесмен? Мотивационные лидеры России на личном примере показали путь к успеху
16:52
Раздутую Седокову нашли в куче мусора: Денег нет
16:31
Глаза печальные, море цветов: оставшаяся без родного человека Орбакайте появилась на публике вся в черном
15:50
Снова свободен: Кадыров бросил невесту накануне свадьбы
15:46
"Облысение": выдравшая жалкие патлы Пугачева чахнет на глазах
15:02
"Такая боль!": брошенная похотливым Лепсом Барановская взвыла от горя
15:00
Объявлено о возвращении отсидевшего зека Ефремова на сцену театра "Современник"
14:35
"Вот вам без фильтров!": 39-летняя Бородина показала истинное лицо
14:27
Растопырившая заветную щелку Боня занялась интимом с колючим кактусом: уже 12 лет так делаю
13:41
Лицо бульдожки, грация картошки: Агутин выставил Варум во всей красе
13:39
Опять развод? Петросян вышвырнул 33-летнюю жену вместе с чемоданом
12:57
Море секса: игривая жена Крутого довела до экстаза в БДСМ-костюме
12:19
Потеря ребенка, разрыв с Куценко и Древновым, сын от тайного любовника: личная жизнь Марии Порошиной
11:53
"Не только языком": горячий юнец напихал Малышевой по самые гланды
11:48
"Еще один": выскочившую замуж Поплавскую застукали в постели с другим мужчиной
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Закованного в железный гроб Шепелева проводили в мир иной: Становится страшно
Опять развод? Петросян вышвырнул 33-летнюю жену вместе с чемоданом
Изнуренный разводом с Подольской Пресняков заявил о рождении доченьки: Быть с ней как можно чаще
Снова свободен: Кадыров бросил невесту накануне свадьбы
"Оказалось, что беременна": 52-летняя Сенчукова объявила о пополнении в семье
Авербух бросился на Арзамасову с кулаками после истории с изменой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Lifestyle
Куда сходить в Москве: афиша с 5 по 11 ноября

Куда сходить в Москве: афиша с 5 по 11 ноября

Золотая осень!.. Хочется любоваться каждым днем! А радости вам добавят концерты, спектакли и выставки, которые, по мнению "Дни.ру", нельзя пропустить.
прочитано 3 раза

СКОРО

"Песня года-2022"

Ежегодно лауреатами фестиваля становятся исполнители, чьи хиты в течение года завоевали признание аудитории. Состав участников определяется на основе ротаций их новых песен – на радио, ТВ, также в хит-парадах цифровых площадок, звучавших в уходящем году. Более сорока артистов, которые выпускали в 2022 году свои песни и имели их успешные ротации, чьи песни становились популярны и известны, выступят на сцене "Песни года". Среди них – Филипп Киркоров, Лариса Долина, Лев Лещенко, Ирина Аллегрова, Кристина Орбакайте, Дима Билан, Полина Гагарина, Дмитрий Маликов, Диана Арбенина, Григорий Лепс, Владимир Пресняков, Николай Басков, Сергей Лазарев, Александр Буйнов, Валерия, Олег Газманов, Лолита, Игорь Николаев, Ёлка, Леонид Агутин. Эфир – на телеканале "Россия 1" 1 и 2 января 2023 года.

3 декабря, "Мегаспорт".

Фото: пресс-служба

"Памяти великих баритонов"

Финалист проекта "Голос", солиста театра Александра Градского Эмиль Кадыров в сопровождении оркестра представляет уникальную программу. Этот концерт посвящен памяти выдающихся баритонов нашей страны: Муслима Магомаева, Иосифа Кобзона , Дмитрия Хворостовского , Сергея Захарова , Рената Ибрагимова. Специальные гости концерта: Диана Гурцкая, Олег Митяев, Нина Шацкая, Этери Бериашвили, Алла Рид, Шарип, Ольга Гаращенко.

19 ноября, Vegas city Hall,

Фото: пресс-служба

КОНЦЕРТ

"Музыка при свечах"

Московский камерный оркестр Musica Viva и продюсерское агентство Gebgart Production приглашают на концерт, который откроет серию вечеров "Музыка при свечах" в уникальном пространстве – Студии Musica Viva. Дирижер и солист – Александр Рудин (виолончель). Солист – Яков Кацнельсон (фортепиано). В программе: "Восточные картины" Р. Шумана, "Октет для струнных" (3 и 4 части) Дж. Энеску, "Соната для виолончели с фортепиано", К. Дебюсси, и "Концерт для фортепиано № 2"Ф. Шопена.

9 ноября, Гарднеровский переулок, д. 3, стр. 4.

Фото: пресс-служба

ТЕАТР

"Мой друг"

Спектакль Петра Шерешевского "Друг мой" поставлен по пьесе белорусского драматурга Константина Стешика. Эскиз спектакля был показан в июне 2022 года в рамках первой сессии экспериментального проекта "АРТХАБ". Это история о двух друзьях (их играют Павел Ворожцов и Виктор Хориняк), которые среди ночи решили выйти прогуляться; о тех встречах и приключениях, которые они переживают, слоняясь по спящему городу. Герои спектакля — два немолодых шалопая, не чувствующих возраста, дав одиночки, у которых нет никого, кроме друг друга. Два эмпатичных человека, не способных пройти мимо чужой беды. Жанр спектакля режиссер определяет как "симфонию". Зрителей ждет много музыки, актеры поют, играют на музыкальных инструментах.

5 и 6 ноября, Малая сцена МХТ имени А.П. Чехова.

Фото: пресс-служба

"Лондонский треугольник"

XIX век, Лондон. Николай Огарев с женой приезжают в гости к своему старому приятелю, Александру Герцену. Они общаются, вспоминают былые времена, создают "Колокол", живут так, как мечтали бы многие. Внезапно нахлынувшая страсть между Герценым и Тучковой не поддается объяснению. Главные герои, великие писатели, публицисты, лучшие друзья! На пороге их дружбы встает она – Натали Тучкова — вершина этого лондонского треугольника, вершина того самого всеразрушающего эгоизма. Ради чего? Ради любви, страсти, детей или мечтаний о простом человеческом счастье? Что движет этой женщиной? Какие демоны терзают ее внутри? В ролях Александр Галибин, Вадим Калганов и Джульетта Геринг.

12 ноября, "Школа современной пьесы".

Фото: пресс-служба

"Петя и Фолк"

Главным героем постановки Алексея Франдетти станет Академический хор русской песни радио "Орфей". А в основу спектакля легла музыкально-поэтическая сюита, которая была создана поэтессой Никой Симоновой и композитором Андреем Зубцом. "Наш проект направлен на популяризацию фолк-музыки среди молодежи. Мы придумали такое концертно-театральное представление на основе народной музык. В основе сюжета лежит миф об Орфее и Эвридике, который мы переосмысляем. Только вместо Орфея у нас Пётр и фолк-музыка, которая является основным героем в нашей истории", – говорит режиссер. В спектакле примут участие Александр Казьмин, хорошо известный публике по ролям в мюзиклах "Шахматы" и "Монте-Кристо", и Юлия Дякина, лауреат премии "Золотая маска" и финалист проекта "Большой мюзикл". Однако, по словам создателей мюзикла "Петя и Фолк", главным его героем станет Академический хор русской песни, который в прямом смысле слова перевернёт все безнадежно устаревшие представления о народной музыке и поможет русскому фольклору стать чем-то по-настоящему новым, чтобы, опираясь на свои лучшие традиции, он смог найти своё место в будущем. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

8 и 9 ноября, Театр на Таганке.

Фото: пресс-служба

ВЫСТАВКА

"Шестидесятые. Слова и образы"

Эта выставка соединит в себе прямую речь кинематографистов-шестидесятников со страниц журнала (интервью, статьи, сценарии), фото из фильмов из редакционной коллекции, обложки журнала в качестве образцов графики 1960-х, плакаты знаковых фильмов оттепели (из коллекций Госфильмофонда РФ и Музея кино), эскизы художников-постановщиков и фрагменты постановочных решений этих фильмов (из коллекций Музея кино и РГАЛИ), а также видеокомментарии сотрудников и читателей журнала тех лет. Все это позволит посетителям выставки погрузиться в полноценную изобразительную и словесную ткань эпохи.

С 3 ноября, Центр Вознесенского.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 2 ноября 2022, 13:45 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Мобилизовался": поникший из-за развода Газманов пошел другой дорогой

Певец все решил
Шоу-бизнес

Ребенка не будет: залетевшая на старости лет Ходченкова потеряла надежду на малыша

Упустила счастье материнства
Шоу-бизнес

"Решила все бросить и переехать": пойманный с бабой Малахов задабривает жену роскошным подарком

Что получит благоверная?
Шоу-бизнес

Тощая выскочка Гагарина щедро вмазала Пугачевой: Убогая вы

Так ей и надо!

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 31 октября по 6 ноября 2022 года
Гороскоп на неделю с 24 по 30 октября 2022 года
Гороскоп на неделю с 17 по 23 октября 2022 года
Володина призвала россиян прятаться и ждать судьбоносных изменений

Здоровье

В России зарегистрировали менее 80 смертей от ковида за сутки
Коронавирус имеет лабораторное происхождение: представлены неопровержимые доказательства
Первый – коронный, третий – похоронный: кто из артистов болел COVID-19 два раза
В России за сутки выявили 22 268 новых случаев коронавируса

Спорт

"Отец в шоке, мать в трансе": что известно о смерти 33-летнего бойца ММА Писарева
"Идиот!": разгневанная Тарасова влепила смачную пощечину подкаблучнику Плющенко
Лучший подарок от букмекера: что такое фрибет и как это работает
Умер экс-футболист "Зенита" Голубев

Регионы

"Мошонка распухла": озверевшие дети избили первоклашку в Сибири
В Екатеринбурге злоумышленники подожгли бомжа
В Орехове-Зуеве задержали похитителя мусорных контейнеров
В Екатеринбурге из-за аварии затопило улицу
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+