Куда сходить в Москве: афиша с 28 июля по 4 августа

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БАЛЕТ

"Летние балетные сезоны"

В столице продолжаются полюбившиеся за 20 лет москвичам и гостям города "Летние балетные сезоны". Ежедневно в течение почти двух месяцев на сцене – жемчужины мирового балетного искусства в сопровождении оркестра. В юбилейном году в репертуаре Сезонов 11 классических балетов. Среди них три балета П.И. Чайковского – "Лебединое озеро", "Спящая красавица" и "Щелкунчик", а также "Жизель" А. Адана, "Дон Кихот" и "Баядерка" Л. Минкуса, "Ромео и Джульетта", "Золушка" С. Прокофьева, "Эсмеральда" Ц. Пуни, "Чиполлино" К. Хачатуряна и "Бахчисарайский фонтан" Б. Асафьева.

До 22 августа, ballet-letom.ru

Фото: Пресс-служба

ФЕСТИВАЛЬ

"Традиция".

При поддержке Министерства культуры Московской области состоится шестой ежегодный литературно-музыкальный фестиваль "Традиция". Он объединяет разнообразные жанры и направления искусства: музыку, поэзию, философию, литературу, историю. Главная идея фестиваля – продвижение традиционных ценностей с помощью искусства. В этом году "Традиция" пройдет в камерном формате. Но, как и в прошлом августе, фестиваль будет бесплатным для зрителей. В программе – спектакли, концерты, творческие встречи, хороводы и поэтические чтения. Весь день в парке будет звучать музыка, в его уголках и на зеленых полянах развернутся игры и мастер-классы, гостей фестиваля ждут ярмарка и лавки с традиционной домашней едой.

21 августа, усадьба Захарово Одинцовского района.

ТЕАТР

Театр имени Пушкина открывает сезон

Московский драматический театр имени А.С. Пушкина сыграет первые спектакли 72 сезона! В эти дни зрители снова увидят любимые постановки: две нашумевшие премьеры прошлого сезона (спектакль "Заповедник" и спектакль "Ложные признания"), а также комедию "Семейка Краузе". Сезон вообще обещает быть насыщенным премьерами, открытиями и удивлениями. Ведь худрук Евгений Писарев делает все, чтобы театр имени Пушкина входил в число лучших в столице.

10, 11 и 12 августа, театр имени Пушкина.

Фото: Пресс-служба

КЛАССИКА

"Лето в соборе"

Ценителей прекрасного приглашают послушать знаменитые сочинения классиков и насладиться импровизациями современников. На легендарном историческом органе собора, построенном в 1898 г. предприятием Вильгельма Зауэра прозвучат органные фантазии в исполнении московского органиста Федора Строганова, а на вечере «Бах & Jazz» «король инструментов» зазвучит в дуэте с саксофоном.

31 июля и 1 августа в Кафедральном соборе свв. Петра и Павла.

Фото: Пресс-служба

"Посольские вечера в Царицыне"

Республика Перу празднует 200-летие независимости, и именно этой стране посвящен очередной концерт в Царицыне. Вечер получил название "Полет кондора" – в честь песни написанной перуанским композитором Даниэлем Аломиа Роблесом и признанной национальным достоянием, культурным наследием Перу. В концерте примет участие ансамбль кларнетистов под руководством Хосе Луиса Эка Фиестаса, который специально прилетает из Перу для участия в программе. Перуанские танцоры познакомят публику с танцевальными традициями своей страны: будут исполнены афро-перуанский танец фестехо, танец племени лос тулумайос, а также энергичный уайлас – танец с богатой историей, который изначально посвящался сбору урожая.

Онлайн-трансляция вечера будет вестись на портале "Культура.РФ", в соцсети "Одноклассники", на сайте Музея-заповедника "Царицыно» и на сайте проекта "Посольские вечера в Царицыне".

28 июля.

ВЫСТАВКА

"Коллекция. Точка обзора".

Московский музей современного искусства представляет проект "Учебник русского", посвященный анализу тех визуальных форм и образов, которые известны каждому советскому человеку с самого детства, и их отражению в современном искусстве. Для нескольких поколений, получивших среднее образование в СССР, учебник русского языка стал своего рода судьбоносной книгой, которая знакомила детей с изобразительным искусством. В специальной части издания, посвященной классике отечественной живописи, публиковались работы таких художников, как Васнецов, Левитан, Чуйков, Пластов, Решетников и других. Располагаясь в конце учебника, после однообразного обучающего текстового материала, такой альбом вызывал яркие впечатления и, соответственно, фиксировался в памяти учащихся. Одновременно с этим сюжеты картин ассоциировались и с ключевыми социальными понятиями – по произведениям искусства ученики писали сочинения о памяти, прошлом, труде, семье, природе. Несколько меняя взгляд на общие понятия и ценности, сегодня система образования использует те же методы. Современное искусство может ответить на ряд фундаментальных вопросов, пересекающихся с тематическим рядом из старого учебника. Ведь молодые художники, воспитанные уже в постсоветское время, используют в своих работах набор прежних символов и идей.

4 августа, Образовательный центр ММОМА.

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Фото: Александр Авилов/ АГН «Москва»
Автор: 28 июля 2021, 13:10

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