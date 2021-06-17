Куда сходить в Москве: афиша на неделю

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СОБЫТИЕ

"Шекспир. Шостакович. Гамлет"

Московскую премьеру пронзительного моноспектакля-концерт с участием Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" под управлением маэстро Юрия Башмета и знаменитого актера театра и кино Евгения Миронова в роли чтеца ждут все театралы и меломаны.
Мировая премьера спектакля состоялась в феврале этого года в Сочи, затем постановку представили публике Ярославского фестиваля маэстро Башмета, и, наконец, на очереди Москва.
Режиссер-постановщик Марина Брусникина.

17 июня, Концертный зал имени Чайковского.

ТЕАТР

"Между делом"

Театр им. Пушкина закрывает 71 сезон. Зрители увидят полюбившиеся спектакли с великолепными актерскими составами. В эти дни на сцене – премьеры сезона: "Между делом" и "Обычный конец света", а также очаровательная комедия "Эта прекрасная жизнь". Спектакль "Между делом" Евгения Гришковца впервые был сыгран в феврале 2021 года. Это история попытки совершить благородный поступок в современном мире. В пьесе нет плохих людей, нет отрицательных персонажей, у всех своя правда – и свои слабости. В главных ролях: Алексей Агранович/Александр Арсентьев, Александра Урсуляк, Владимир Майзингер, Таисия Вилкова/Елизавета Кононова.

29 июня, театр имени Пушкина.

ПРОЕКТ

"МХАТовская пауза".

Это уникальный формат, где зрителю предоставляется возможность пройтись ночью по закулисью и увидеть уникальные режиссерские работы, став при этом участниками психологического перформанса. В неожиданных местах маршрута зрители попадут на перформансы, поставленные совершенно разными режиссерами, хореографами и художниками. Каждый перформанс уникален и играется лишь один раз, только для одного путешествия. Но все они — это размышления на тему МХАТовской паузы: что такое паузы и как мы их воспринимаем. Зрители совершат путешествие по ночному театру в сопровождении актеров МХАТ им. М. Горького — Николая Коротаева и Александра Карпенко.

26 июня, МХАТ имени Горького.

ПРЕМЬЕРА

"Евгений Онегин. Сожженная глава"

Мировая премьера хоровой симфонии-действа для хора, оркестра и пяти солистов. Автор идеи и продюсер проекта – художник Павел Каплевич, композитор – Игорь Райхельсон. Проводниками в полумистический мир станут Александр Филиппенко (Глас и Глаз народа) и знаменитый писатель, журналист Михаил Зыгарь (партия Введения в оперу). Новую музыку Игоря Райхельсона в этот вечер исполнят музыканты Государственного академического симфонического оркестра России им. Е.Ф. Светланова и Государственной академической хоровой капеллы России им. А.А. Юрлова. Дирижером станет Филипп Чижевский, лауреат «Золотой Маски», известный своей экспрессивностью, точностью и вместе с тем оригинальностью интерпретаций музыкальных произведений.

19 июня, Большой зал Консерватории.

"Не может быть!"

В основе самой масштабной премьеры сезона в постановке Глеба Черепанова лежат три произведения Михаила Зощенко: рассказы "Преступление и наказание", "Забавное приключение" и пьеса "Свадьба", по которым в 1975 году Леонид Гайдай снял кинокомедию "Не может быть!" Место действия сценической версии – съемочная площадка, на которой в наши дни снимается фильм по произведениям Зощенко. Действующими лицами спектакля становятся не только герои рассказов, но и члены "съемочной группы", а сама "съемка" — основное событие, вокруг которого разворачивается действо. По словам директора Театра Армии заслуженного работника культуры России Ивана Чурсина, зрителей ждет постановка , в которой задействована почти вся труппа театра. Грандиозные декорации и великолепные костюмы, передающие дух 20-х годов прошлого столетия, созданы художником-постановщиком Анастасией Глебовой и художником по костюмам Константином Шамриным. Особое очарование спектаклю придают яркие музыкально-танцевальные номера в постановке хореографа Ольги Якименко.

29 и 30 июня, Большая сцена Центрального академического театра Российской армии.

ВЫСТАВКА

Disartive

Самая масштабная в Восточной Европе оффлайн выставка-ярмарка цифрового искусства Disartive обещает удивить. На 11 LED экранах общей площадью 67,5 метров будет показано более 100 работ цифровых художников. Среди хедлайнеров мероприятия: Покрас Лампас, AES+F, Никита Реплянский, Олег Сороко, Андрей Тюрин и многие другие. Насыщенная программа мероприятия включает в себя презентации частных коллекций, аукционы, презентации стартапов, Collectors room online, воркшоп c бизнесменами и многое другое.

23-25 июня, расписание на disartive.art.

Фото: пресс-служба

ФИЛЬМ

"Ледяной драйв"

Тонкий таящий лед. Вес грузовика — 33 тонны. Проехать по замерзшей поверхности океана возможно только на определенной скорости, а остановка или ускорение означают верную смерть. Но именно такая задача стоит перед колонной грузовиков во главе с опытным водителем Майком (Лиам Нисон).Только они могут спасти людей из обрушившейся алмазной шахты. Однако ни трескающийся под колесами лед, ни массивная снежная буря не сравнятся с угрозой, которая ждет их впереди. Режиссер и сценарист – Джонатан Хенсли ("Армагеддон", "Ирландец").

В прокате с 25 июня.

Фото: пресс-служба

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Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 17 июня 2021, 14:02

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