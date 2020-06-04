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Lifestyle
Готовьтесь к увольнению: как не стать нищим в кризис

Готовьтесь к увольнению: как не стать нищим в кризис

Фото: Cesar Conventi/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Падение мировой экономики из-за пандемии коронавируса приведет к тому, что около 60 миллионов человек во всем мире могут оказаться за чертой бедности. Такой прогноз сделал глава Всемирного банка (ВБ) Дэвид Малпасс. К состоянию нищеты банк относит ежедневный доход менее двух долларов.
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Как не стать жертвой мирового кризиса и уметь держаться на плаву в любые времена "Дни.ру" рассказала клинический психолог Варвара Зародина. Эксперт выделила 10 правил, которые помогут трезво оценивать ситуацию, выбирать правильную тактику и преуспевать в любых ситуациях.

Практикуем осознанность

    Принимаем реальность, какая она есть. Каждый человек в своей жизни сталкивается с внеплановыми ситуациями. Первое, что стоит сделать в условиях кризиса – глубоко вздохнуть, выдохнуть и постараться принять то, что должно произойти. Принятие ситуации означает, что здесь и сейчас вы осознаете реальность и обязуетесь сделать все возможное, чтобы постараться максимально избежать негативных последствий или "сгладить" их и адаптироваться к новым условиям.

    Если вы начинаете думать о том, "как же все плохо" и "как было бы здорово, будь все по-другому", – вы неосознанно изнуряете самого себя. Наша энергия имеет свойство быстро заканчиваться, поэтому нужно направить ее на решение проблемы, а не тратить собственные ресурсы представляя, что было бы, если бы за окном не разразился мировой экономический кризис вкупе с карантинными мерами. Осознанность – это способность увидеть потенциальную проблему, рассмотреть ее с разных сторон, психологически подготовить себя к разрешению и предпринять для этого необходимые шаги.

    Учимся все планировать

    Решаем большие задачи маленькими шагами. Поскольку процесс осознанного отношения сложен, к нему лучше всего подходить как к серии небольших, простых в решении проблем. Например, вы работаете над проектом из дома, через полчаса в ZOOM "постучится" внеплановое собрание, а домашние дела, детей и необходимость приготовить завтрак никто не отменял. С чего вы начнете? Верно – с планирования.

    Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/www.globallookpress.com

    Когда мы структурируем и моделируем грядущие события, мы получаем возможность ими управлять (даже если каша внезапно "убежит", ребенок потеряет игрушку, а начальник запросит внезапный отчет – мы будем знать, что в запасе у нас имеется спокойствие, время и, главное – контроль). Маленькие шаги позволяют добраться до цели через пугающую неопределенность.

    Рассматриваем худшие сценарии

    Визуализируем свои действия. Предупрежден – значит, вооружен. Полезно представлять себе самые худшие сценарии и ваши действия, если все именно так и случится. "А как же вера в лучшее?" – спросите вы. Позитивный настрой, несомненно, важен. Но когда вы готовы к незапланированным событиям, то обладаете неоспоримым преимуществом. Кризис может застать врасплох любого человека. Имея план действий, вы сможете избежать стрессовых состояний, а также предотвратить "перетекание" экономического кризиса в личностный. Подготовка к кризису требует меньших усилий, чем лавирование в его последствиях.

    Готовимся к увольнению заранее

    Если бы сегодня вы узнали, что завтра придется искать работу, вы наверняка начали бы уже что-нибудь предпринимать. Так зачем ждать, можно же заранее "сгладить" удар, связанный с увольнением, создав финансовую подушку.

    За последние два месяца статистика увольнений была огромной. В силах каждого из нас задуматься: "Что я буду делать, если останусь без работы", "Какие шаги мне стоит предпринять, чтобы сохранить финансовую, трудовую и психологическую безопасность?", "Возможно, пора открыть личное дело, о котором я давно мечтал?".

    Фото: Tim Hall/moodboard/www.globallookpress.com

    Для многих из нас увольнение – сильнейший стресс, и первое, что стоит сделать – принять это изменение. Вы такой не один, важно понимать, что уволить могут каждого в любой момент. Нужно провести "мозговой штурм" по нескольким гипотетическим ситуациям потери работы, важно понять, какие слабые стороны вам стоит укрепить. Стоит подумать о финансовой "подушке": всегда тратьте меньше, чем зарабатываете, создавая финансовый резерв. Стоит расписать крупные траты на пару лет вперед и продумать варианты дополнительного заработка.

    Продолжайте двигаться вперед

    Если вас все-таки уволили, нужно начинать активно действовать. Но старайтесь, чтобы ваш план действий позволял поддерживать ежедневный ритм, режим труда и отдыха. Потерю работы сопровождает большое количество негативных чувств. Поддержание обычной рутины и движение вперед откроют перед вами новые горизонты гораздо быстрее, чем вы этого ожидаете.

    Встаньте на учет в Центр занятости, получив информативную поддержку по вопросам поиска работы (а может быть, вы захотите освоить новую профессию или открыть собственный бизнес?). Заварите чай и отметьте все понравившиеся вакансии, чтобы в дальнейшем отправить резюме и связаться по вопросам собеседования (отдельно отмечу, что в текущей ситуации действующих карантинных ограничений собеседования замечательно проводятся в онлайн-формате). Не останавливайтесь. И помните – в качестве дополнительной поддержки вы всегда можете обратиться за помощью к психотерапевту.

    Не позволяйте негативным мыслям влиять на вас

    Необходимость поиска работы может способствовать развитию чувства бессилия и усталости. Ухудшать ситуацию могут типичные неэффективные установки нашего мышления, возникающие в качестве своеобразного ответа на стрессовую ситуацию: "Я не найду такую работу", "Сейчас берут только молодых", "Знаю я этих работодателей – обещают с три короба и не перезванивают". Крайне важно, чтобы вы не позволяли своим негативным мыслям влиять на ваше поведение. Ожидание действительно может сильно утомлять, порой вводя в ступор или вызывая раздражение, но лучшее, что вы можете сделать в таких условиях – продолжать заниматься поиском работы с чувством, с толком, с расстановкой.

    Не стоит направлять свое резюме наугад во все компании подряд и на любые представленные позиции. Сконцентрируйтесь исключительно на подходящих должностях. Ведь много – не значит качественно.

    Обновите резюме. Задействуйте разные источники поиска – от распространенных ресурсов до тематических пабликов в мессенджерах и социальных сетях. Сегодня многие компании переходят на удаленный формат работы и расширяют штат – попробуйте осуществить поиск удаленной работы в своей нише. И задумайтесь – возможно настал день для освоения новой профессии, о которой вы давно мечтали, или для получения образования, на которое раньше у вас не хватало времени в силу загруженности на прошлой работе? Любая перемена – к лучшему.

    Фото: David Oxberry/moodboard/www.globallookpress.com

    В качестве дополнительной поддержки вы также можете получить помощь карьерного консультанта – как в центрах занятости населения, так и у специалистов, ведущих частную практику.

    Стоит ли ради заработка соглашаться на работу, которая не по душе

    Прежде чем решить для себя, соглашаться ли на работу, которая вам не нравится, но приносит доход, стоит задать себе три сложных, но важных вопроса:

    • Насколько эффективно я справляюсь с некомфортными для себя ситуациями?
    • Могу ли я выбрать подходящий вариант занятости в условиях повышенного стресса, и готов ли я к такой работе психологически?
    • Может ли высокооплачиваемая работа, которая мне не нравится, сделать меня счастливым?

    Стоит помнить: чтобы быть максимально эффективным, важно находиться в безопасности – в том числе и психологически. Как только вы попадаете в некомфортную обстановку, ваш мозг начинает вырабатывать гормоны стресса, а эффективность медленно, но верно сходит на "нет". Ваш разум должен быть готов к тому, куда вы намерены пойти и что вы собираетесь делать. Если же этого не произойдет – вы не только не будете справляться с новыми обязанностями, но и ухудшите свое психологическое состояние.

    Идеальный вектор поиска работы стоит на границе трех условий: вашей текущей области знаний, умений и навыков; вашей осознанной готовности к изменениям и, конечно же, вашей мотивации. Понимая все сложности поиска работы, но будучи готовым пробовать новое, вы свернете горы.

    Развиваем soft-skills

    Софт-скиллс – это навыки, которые связаны с вашей эффективностью, не затрагивающие профессиональную компетентность. Гибкие навыки – наше все. Они тесно связаны с нашими личностными качествами и установками (ответственностью, дисциплинированностью), а также социальными навыками (скоростью адаптации, навыками общения, умением слушать) и навыками решения проблем.

    Меняем отношение к деньгам, повышаем финансовую грамотность

    Одни люди преуспевают: они хорошо организованы, планируют свое будущее и следуют традиционным правилам финансовой грамотности. Но есть и те, у кого финансовые проблемы переходят в "хроническую" форму и нередко сопровождают их на протяжении всей жизни. Характерной особенностью таких людей является неспособность самостоятельно выйти из трудного финансового положения или отказаться от неэффективного финансового поведения (отказаться от кредитов, выплатить долги, повысить уровень дохода).

    Мы никогда не сможем управлять деньгами, если не будем знать, что на самом деле нас мотивирует. Многие люди совершают покупки, чтобы компенсировать внутренние переживания, или покупают товары в кредит, чтобы почувствовать повышение социального статуса, на кого-то повлияло воспитание – и они переняли финансовую модель родителей.

    Существует специальный термин "финансовый стресс", которым обозначают переживание бессилия из-за долгов, недостатка денежных средств или потери источника дохода. Важно пересмотреть свои финансовые привычки и избегать импульсивных покупок или решений, например – не нужных вам кредитов. Чтобы жить в ладу с деньгами, нужно постоянно повышать свою финансовую грамотность.


    4 июня 2020, 17:16

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