Главные события Москвы с 8 по 14 января 2019 года

Весна уже совсем скоро, и Москва разошлась не на шутку. Жителей и гостей столицы ждет множество интересных культурных мероприятий – всюду и не поспеешь! Чтобы помочь вам определиться с выбором, "Дни.ру" приготовили свой традиционный пятничный обзор.

8 февраля, пятница

В "Крокус Сити Холле" состоится шоу "Легенды Грузии", получившее мировую известность. Это рассказ о своей стране, ее истории, легендах и культуре. В основе шоу положена грузинская легенда: когда Господь раздавал народам земли, грузинам было не до этого – они сидели за общим столом, пили, пели, танцевали и веселились. И когда они, наконец, пришли к Господу, у него больше не осталось земель. Тогда грузины пригласили его за свой стол, и Господь так прекрасно провел время, что, не раздумывая, отдал грузинам землю, которую припас для себя. Зрители увидят переплетение сюжетов из национальной истории Грузии и Кавказа, воплощенные в красивых танцах, музыке и песнях, дополняемых красочными костюмами, декорациями, фантастическим светом и фирменным звуком.

Театр "Модерн" покажет спектакль Юрия Грымова "Ничего, что я Чехов?", рассказывающий о жизни выдающихся актеров – Михаила и Ольги Чеховых. Их судьба непроста – эмиграция, война, разведка, взлеты и падения. Ольга стала Государственной актрисой Третьего рейха и любимой актрисой Гитлера, а Михаил преподавал актерское мастерство Мэрилин Монро. Постановка отсылает к шедеврам европейского кинематографа ХХ века. Зрителей ждут яркие актерские работы заслуженной артистки РСФСР Анны Каменковой и народного артиста России Петра Воробьева.

В Галерее Классической Фотографии начала работу выставка венгерского фотографа Андраша Фекете "Зимние сказки". Вниманию публики представлены репортажные снимки Андраша, сделанные им на празднике-карнавале "Бушойярош" в венгерском городе Мохач, которые рассказывают о весьма необычных традициях провода зимы по-венгерски. Работа над проектом заняла целых 10 лет. Андраш Фекете – представитель новой волны венгерских репортажных фотографов, чье имя известно московской публике по фотоработам для многих известных журналов. Выставка продлится до 31 марта.

В Центре фотографии им. братьев Люмьер пройдет дискуссионная панель основателя фан-клуба Дэвида Боуи Марины Колотовой "К чему приводит Боуимания? Что было и стало с фанатами Боуи". История фан-клуба началась в 1993. Тогда еще не было интернета, и поклонники артиста, чтобы найти друг друга, кидали клич на всю страну. Оказалось, что их очень много, на зов собрались боуиманы со всей страны. С момента объединения начали происходить различные истории, которыми и поделятся их участники. Например, о поездках за артистом по миру, о том, как именно представители российского фан-клуба стали родоначальниками встреч с ним, ставших исключением из правил, о переписке с Коко Шваб (личным ассистентом Дэвида более 30 лет) и о многом другом. Мероприятие приурочена к проходящей в эти дни выставке "Дэвид Боуи. Человек, который упал на Землю".

В Концертном зале имени П. И. Чайковского покажут литературно-музыкальную композицию по сказке Вильгельма Гауфа "Нарисованная сказка. Маленький Мук". На сцену выйдут актер театра и кино Григорий Сиятвинда и Ансамбль солистов "Мадригал" Московской филармонии. В программе традиционная палестинская мелодия Masar (XIII в.); Domino fidelium и "Эстампи" анонимных авторов XIII века; "Прогулка" Магистра Пьетро (XIV в.); Ротта и Сальтарелло анонимных авторов XIV века; "Песенка Маленького Мука" и "Песенка о кошках" Давида Кривицкого из мультфильма "Маленький Мук" и другие произведения.

9 февраля, суббота

В "Геликон-опере" покажут оперу-балет "Семь смертных грехов". Этот спектакль – история с библейскими мотивами. Создатели постановки сулят зрителям действительно необычное действо, лучших актеров и красивую хореографию. Режиссер-постановщик – Илья Ильин, балетмейстеры-постановщики – Эдвальд Смирнов и Ксения Лисанская, музыкальный руководитель – Валерий Кирьянов. Если семь смертных грехов соединяются воедино в творении композитора Курта Вайля и драматурга и поэта Бертольта Брехта, то можно быть уверенными – это будет экстраординарное зрелище.

В ВТБ Арена Динамо состоится Big Love Show. В преддверии Дня всех влюбленных готовится масштабное музыкальное мероприятие. Ожидаются выступления таких артистов, как LOBODA, Макс Барских, Дима Билан, МОТ, Егор Крид, Елка, Тимати, Полина Гагарина, Градусы, Мари Краймбрери, Елена Темникова, Burito, Ханна, Сергей Лазарев, Леша Свик, Юлианна Караулова, Джиган, Звонкий, RASA, Luxor и другие. Организаторы обещают, что зрителей ждет шоу головокружительного масштаба с оригинальными режиссерскими находками, уникальными инсталляциями и невероятными световыми решениями.

В Московском Международном Доме Музыки состоится грандиозное мультимедийное шоу Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония" - легендарная "Кармина Бурана" с крупномасштабными динамическими видеопроекциями. Зрителей ждет самое известное произведение Карла Орфа и бессмертные шедевры Боттичелли, Микеланджело, Рафаэля, Босха, Брейгеля, которые заполнят пространство зрительного зала. Художественные образы дополнят и усилят восприятие невероятной музыки, которая с первых звуков покоряет яркой образностью, масштабной стихией ритма, смесью мягкой иронии и трепетного лиризма, эпическим размахом и щедростью красок.

На Площади Парадов Московского Дворца пионеров пройдет фестиваль "Арт-битва снеговиков 2019". Это открытое состязание авторских работ, где все желающие, объединившись в команды, будут создавать снежные фигуры. По правилам можно использовать материалы и инструменты, подготовленные заранее, возрастных и иных ограничений нет. Команды-победители в разных номинациях будут определяться экспертным жюри.

В клубе "Известия Холл" выступит молодая певица "Эмма М". Исполнительница получила известность благодаря таким песням, как "Beautiful life", "Штрихкоды", "Ракеты", "Перемотай" и других. Ее отличает сильный голос, бурная энергетика, привлекательная внешность и жизненные тексты. В настоящее время певица активно дает концерты, записывает новые хиты и отмечается музыкальными наградами.

10 февраля, воскресенье

В Театре Н.Сац покажут балет "Стойкий оловянный солдатик". Музыку для этого балета специально для театра написал замечательный композитор Леонид Любовский, а хореографом постановщиком и автором либретто стал заслуженный деятель искусств России Георгий Ковтун. "Дети любят трюки, – говорит знаменитый хореограф. – Им нравится, когда клоун в цирке падает, ударяется – они соотносят его падения со своей жизнью. Поэтому у нас будет много трюков, чтобы дети их ждали, а не зевали на скучном балете и не ели конфеты. Но в ожидании трюка они постепенно втягиваются в классический танец. Еще я точно знаю, что в детском балете обязательно должна быть любовь. Любовь, добро и зло должны быть очень внятными и четкими, чеховские полутона и достоевский надрыв ребенок вряд ли поймет. Но, разумеется, с учетом сегодняшней стремительной эстетики, со скоростью "Тома и Джерри". И все-таки впрямую идти на поводу у компьютерных игр и мультиков я бы не стал, ведь у балета совсем другая стилистика. Неплохо все-таки вернуть детей немножко назад, в красивую сказку, что мы и постарались сделать".

На трассе ОУСЦ "Планерная" пройдет семейный праздник – благотворительная Лыжня 6250, организатором которой выступает фонд "Линия жизни". Участники смогут выбрать одну из двух дистанций, 3125 или 6250 метров, можно прийти всей семьей, к участию допускаются дети от 6 лет и люди с любым уровнем подготовки. Под номером один традиционно стартует Ольга Зайцева – российская биатлонистка, двукратная Олимпийская чемпионка в эстафете, трехкратная Чемпионка мира, заслуженный мастер спорта России. Для удобства лыжников предусмотрены теплые раздевалки, прокат лыж и парковка. Стать участником благотворительного мероприятия можно, зарегистрировавшись и внеся пожертвование в размере 1100 рублей. Все собранные средства пойдут на помощь подопечным фонда "Линия жизни".



В Государственном Кремлевском Дворце покажут балет "Волшебная флейта". Это история любви юноши и девушки, которым предстоит преодолеть множество препятствий, чтобы быть вместе. Они борются с тьмой и обманом, постигают законы мудрости и доброты, подчиняют себе инстинкты. На этом нелегком пути влюбленным помогают светлые силы и всячески мешают темные. В центре постановке – невероятная музыка Моцарта с ее "волшебной флейтой" и столь же волшебными колокольчиками, пробуждающими чувство любви.

11 февраля, понедельник



В Театре на Юго-Западе покажут спектакль "Игроки" по мотивам одноименной пьесы Н.Гоголя. Иинфернальная постановка Олега Анищенко раскрывает истинного Гоголя-мистика. Зрители увидят смену времен и эпох, непреодолимое и неизменное желание человека иметь все и сейчас. Это история, где стираются границы реального и потустороннего мира, и где главная валюта – это человеческая жизнь. Воедино смешаются танцевальная вакханалия от гуру хореографии Артура Ощепкова и народный психодел от известной фолк-рок певицы Инны Желанной.

В Центральном Доме Актера гости смогут увидеть спектакль "Один день из жизни девицы Любы Отрадиной". В его основе – завязка известной пьесы А.Н.Островского "Без вины виноватые". Любочка еще не стала знаменитой дивой Кручининой, она еще полна любви и надежд. Это очень трепетная и сильная история о первых утраченных иллюзиях, настоящей цене горького опыта. В спектакле заняты ведущие артисты московских театров.

12 февраля, вторник

С 12 по 16 февраля в ряде клубов и культурных центров столицы пройдет фестиваль фламенко "Flamencura". Публику ждут страстные ритмы, завораживающие голоса, экспрессивные танцы и яркое чувственное наслаждение. Звезды из Испании и России соберутся в московских залах, чтобы разделить со зрителями свою любовь к уникальной культуре фламенко. В общем и целом данный фестиваль – это четыре концерта, мастер-классы, взрослая и детская программы, лучшие артисты, а также возможность коллективам проявить себя, обменяться опытом, пообщаться с единомышленниками и получить ценные сувениры и грамоты. Подробное расписание вы можете посмотреть здесь.



В театре "Школа современной пьесы" состоится премьера спектакля "Город" по одноименной пьесе Евгения Гришковца в постановке Иосифа Райхельгауза и сценографии Давида Боровского. Это экзистенциальная драма о современном человеке, который пытается разобраться в себе, в своих поступках, разочарованиях и целях. Главному герою хочется уехать – куда угодно, лишь бы отсюда, из мегаполиса, с его шумом, суетой и бессмысленностью. В постановке раскрывается образ типичного современного человека, чьи чувства окажутся близки многим зрителям.



12 и 13 февраля в Государственном Кремлевском Дворце покажут праздничный балет-феерию "Бал сказок", в котором примут участие звезды мирового балета: Николай Цискаридзе, Фарух Рузиматов, Иван Васильев, а также примы-балерины и премьеры ведущих театров России – Мария Виноградова, Игорь Колб, Ирина Перрен, Марат Шемиунов, Виктория Кутепова и другие. В спектакль войдут сцены из балетов "Лебединое озеро", "Спящая красавица", "Щелкунчик", "Жар-птица", "Корсар", "Петрушка", "Шехеразада", "Конек-горбунок", "Каменный цветок", "Ледяная дева", "Фея кукол" на музыку П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова, И.Стравинского и других композиторов в постановках М.Петипа и М.Фокина. Публику ждет насыщенная и разнообразная танцевальная программа, ювелирное исполнение сложной хореографии, яркие декорации и костюмы, а также нетленная музыка известных композиторов.

13 февраля, среда

В Главсlub Green Concert группа "7Б" отметит 50-летие своего лидера Ивана Демьяна и презентует новый альбом. Коллектив появился на свет в 2001 году, получив широкую известность благодаря хиту "Молодые ветра". С тех пор минуло много лет, были выпущены десятки песен, но музыканты не останавливаются на достигнутом. И вот поклонники с нетерпением ждут, когда им представят свежий материал. Услышать новинки, исполненные живьем можно, посетив концерт.

В концертном зале имени С. В. Рахманинова, выступит Госоркестр России имени Е.Ф.Светланова. Дирижер – Валентин Урюпин, скрипка – Борис Белкин. В программе – произведения Яна Сибелиуса. В фойе концертного зала состоится творческая встреча с дирижером Валентином Урюпиным. Вход свободный при наличии билета на концерт, необходима предварительная регистрация.



14 февраля, четверг

В концертном зале "Зарядье" выступит знаменитый танцовщик Сергей Полунин. В первом отделении концерта зрители увидят одноактный балет "Фальшивая улыбка" на музыку "Kroke" английского хореографа Росса Фредди Рея. Посредством танца перед зрителем раскроется понимание вопроса о человеке, его поступках и их влиянии на формирование личности. Во втором отделении зрители увидят "SACRÉ" – спектакль, поставленный специально для Сергея Полунина японской танцовщицей и хореографом Юко Оиши. В основе проекта – балет Стравинского "Весна священная", драматургия основана на истории Вацлава Нижинского.

В Большом зале Московской консерватории состоится Праздничный концерт ко Дню Св. Валентина с программой "Лучшие вальсы мира", в которую вошли фрагменты классических опер и оперетт, балетной музыки, легендарные неаполитанские песни и шедевры киномузыки XX века. На сцену выйдет великолепный дуэт молодых оперных певцов: приглашенная солистка Большого театра Дарья Зыкова (сопрано) и солист Михайловского театра Борис Степанов (тенор). За музыку отвечает Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана, дирижер – Ариф Дадашев. Шедевры классического вальса будут представлены в прекрасном обрамлении оперных увертюр И. Штрауса, Дж. Россини, Ф. Легара. В программу также выходит сюита из музыки к кинофильму "Ромео и Джульетта" от классика киномузыки Нино Роты.

В МИА "Россия Сегодня" пройдет Cyber Security Forum 2019. Это крупное международное мероприятие, посвященное кибербезопасности, в котором примут участие эксперты разных стран, представители ИТ-отрасли и органов госвласти. "Безопасный Интернет Будущего" – так звучит главная тема этого года. Программа охватывает актуальные вопросы кибербезопасности и связанные темы: персональные данные(включая введение и действие регламента по защите данных “General Data Protection Regulation” – GDPR); финансовая безопасность (в т.ч. в криптоиндустрии); безопасность мобильных устройств и приложений; противостояние массовым киберугрозам (связанным с появлением новых технологий взлома аккаунтов); поддержание позитивной и безопасной контентной среды для пользователей Рунета.

Детский музыкальный театр имени Наталии Сац покажет ко Дню влюбленных оперу "Альцина, или волшебный остров". "Альцина" Георга Фридриха Генделя – знаковая опера эпохи барокко. Ее отличают божественная музыка и поэтичный сюжет, которые вдохновили режиссера Георгия Исаакяна и дирижера Алевтину Иоффе поставить произведение как специальный спектакль для самой необыкновенной аудитории – для будущих мам. По сюжету, посреди океана скрыт остров волшебницы Альцины. Любого путника, попавшего сюда, она превращает в камни, деревья, животных и цветы. И только рыцарю Руджеро удается избежать этой участи. Великая волшебница влюбляется в него. Покинутая невеста Руджеро Брадаманта бросается на его поиски. Зрителей ждет череда любовных наваждений, ревность, обиды, клятвы и прощения.

В Центре фотографии братьев Люмьер откроется выставка молодого шведского фотографа Эрика Йоханссона под названием "По ту сторону реальности. Эрик Йоханссон". Мастер прославился своими постановочными сюрреалистичными пейзажами, где реальные фото обрабатываются в различных программах, а на выходе получается невероятный результат. Это может быть огромная электрическая гитара, торчащая на горизонте леса, или гигантская рыба в озере, на которой держится остров с домиком. Фантазии оживают!

В Государственном Кремлевском Дворце пройдет "Праздник для всех влюбленных на МУЗ-ТВ" с участием исполнителей российской эстрады. На сцену выйдут: Дима Билан, "SEREBRO", Николай Басков, "A’STUDIO", "Дискотека Авария", Алсу, "Фабрика", Митя Фомин, Владимир Пресняков, Жасмин, "Город 312", Ирина Дубцова, Виктория Дайнеко, Сати Казанова, балет Аллы Духовой "TODES" и многие другие. Помимо выступлений ожидаются презентации, конкурсы и розыгрыши призов.

В Еврейском музее и центре толерантности откроется выставка "Игра с шедеврами: от Анри Матисса до Марины Абрамович". Посетителям будут представлены шедевры модернизма и современного искусства – от кубизма до видеоарта. В центре экспозиции – работы зарубежных и отечественных художников: Казимира Малевича и Фрэнсиса Бэкона, Роя Лихтенштейна и Виктора Пивоварова, Натальи Гончаровой и Марины Абрамович, Альберто Джакометти и Бриджет Райли, Ансельма Кифера и Нико Пиросмани. Как отмечают создатели, это семейный проект, выстроенный как аттракцион. Для знакомства с работами нужно залезть на лестницу, пригнуться, съехать с горки или заглянуть в шкаф, они нередко оказываются на уровне детских глаз, а экспонаты и пояснения не дают заскучать маленьким посетителям. Примечательно, что специально к выставке разработана инклюзивная программа для людей с разными типами инвалидности. В частности были созданы специальные тактильные модели с сопровождением аудиогида с тифлокомментариями, позволяющие незрячим и слабовидящим изучить выставку.

В кафе "Scenario" состоится праздничный концерт Дмитрия Носкова и его группы с программой "Любимые мелодии голливудских фильмов из репертуара Фрэнка Синатры". Зрителей ждет знаменитая музыка и утонченный мужской юмор. Близко к оригиналу – и внешне, и на слух – будут исполнены популярные, а также редко исполняемые песни Фрэнка Синатры: Fly me to the moon, I’ve got you under my skin, My way и другие.

В кинопрокат выходит самый дорогой фильм Болливуда под названием "Банды Индостана". По сюжету, командир Азаад вместе со своими морскими разбойниками борются за свою свободу против колониальных порядков. Британцы нанимают бандита Фиранги, чтобы тот внедрился в банду морских разбойников и убил их предводителя. Картина создана по мотивам реальных исторических событий, но, разумеется, все это сдобрено фирменной индийской киноспецификой – яркими приключениями, нереальным экшеном и, куда же без них – индийскими танцами.