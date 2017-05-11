Стриптизерша искромсала лицо известной модели
Инцидент произошел в мексиканском стрип-клубеCancun, где отдыхала Бренда. По словам девушки, когда она вышла на танцпол на нее набросилась незнакомая девушка.
С криками "Никто не отнимет у меня мою работу!" стриптизерша искромсала Бренде лицо и шею осколком стекла. Как выяснилось позже, модель случайно стала танцевать на месте, предназначенном для работниц заведения, пишет Mirror.
Из-за этого стриптизерша приняла девушку за соперницу и решила немедленно от нее избавиться. Позже Бренда подчеркнула, что оказалось в зоне для стриптиза совершенно случайно. "Я поняла это только на месте", – сказала она.
Кроме того, модель добавила, что сразу же признала правоту претензий стриптизерши, однако это не остановило обидчицу. "Я ничего не сделала для того, чтобы спровоцировать ее", – заявила пострадавшая.
После случившегося Бренда была срочно доставлена в больницу. Врачи наложили на изрезанное лицо красотки 13 швов. Вместе с тем, актриса пожаловалась, что когда она истекала кровью, работники ночного клуба отказались ей помочь. Теперь Бренда намерена подать в суд на владельцев стрип-клуба.
Отметим, что Бренда Замбрано прославилась в Мексике после участия в популярном телешоу Acapulco Shore. Утонченные черты лица девушки и пышный бюст не смогли оставить телезрителей равнодушными. На своих страницах в соцсетях Бренда также уточняет, что является актрисой и моделью.
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