Модель Playboy сядет в тюрьму за фото голой старушки

Суд Лос-Анджелеса приговорил скандально известную модель Playboy Дэни Мэтерс к шести месяцам тюрьмы и штрафу в размере тысячи долларов. Пышногрудая красотка признана виновной в том, что опубликовала в соцсетях "голое" фото 70-летней женщины без ее ведома.

Модель публично опозорилась в сентябре прошлого года. Решив посмеяться над неидеальной фигурой 70-летней посетительницы фитнес-клуба, Мэтерс тайно сфотографировала ее обнаженной в раздевалке, а затем выложила снимок в Snapchat.

Good morning everybody!!☀️Here's a little #throwback to remind you to always find your smile, make it rain acts of kindness and don't take yourself too seriously!����✌��And if you can do all that at the same time������ Публикация от Dani Mathers (@missdanimathers) Май 11 2017 в 9:10 PDT

Фото красотка с безупречным телом сопроводила язвительным комментарием: "Если я не могу развидеть это, то и вы тоже не сможете". Однако пользователи соцсетей не стали поддерживать злую шутку девушки, а напротив, раскритиковали ее действия.

She's a momma's girl��"Love the people(and dogs) God gave you, he will need them back one day." Публикация от Dani Mathers (@missdanimathers) Июн 27 2016 в 9:54 PDT

После этого администрация фитнес-клуба также осудила модель, запретив ей посещать заведение. После этого Мэтерс удалила скандальный снимок и записала видео с извинениями. Девушка попыталась оправдаться, заявив что хотела отправить это фото только своей подруге, но перепутала кнопки и "случайно" опубликовала.

Dream a little dream of me✨ #RCM @theriotmotorclub @roughchildmoto @isabellebanham #porscheclub @wardallthetime Публикация от Dani Mathers (@missdanimathers) Май 7 2016 в 11:00 PDT

Однако все эти действия не впечатлили 70-летнюю женщину и она подала на красотку в суд. Адвокат модели попытался избежать тюремного срока для своей подопечной, заявив что законы в Калифорнии сформулированы слишком размыто, а потому их нельзя считать конституционными, пишет Ura.ru. Тем не менее, все эти аргументы суд не принял во внимание и признал Мэтерс виновной.