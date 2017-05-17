Модель Playboy сядет в тюрьму за фото голой старушки
Модель публично опозорилась в сентябре прошлого года. Решив посмеяться над неидеальной фигурой 70-летней посетительницы фитнес-клуба, Мэтерс тайно сфотографировала ее обнаженной в раздевалке, а затем выложила снимок в Snapchat.
Фото красотка с безупречным телом сопроводила язвительным комментарием: "Если я не могу развидеть это, то и вы тоже не сможете". Однако пользователи соцсетей не стали поддерживать злую шутку девушки, а напротив, раскритиковали ее действия.
После этого администрация фитнес-клуба также осудила модель, запретив ей посещать заведение. После этого Мэтерс удалила скандальный снимок и записала видео с извинениями. Девушка попыталась оправдаться, заявив что хотела отправить это фото только своей подруге, но перепутала кнопки и "случайно" опубликовала.
Однако все эти действия не впечатлили 70-летнюю женщину и она подала на красотку в суд. Адвокат модели попытался избежать тюремного срока для своей подопечной, заявив что законы в Калифорнии сформулированы слишком размыто, а потому их нельзя считать конституционными, пишет Ura.ru. Тем не менее, все эти аргументы суд не принял во внимание и признал Мэтерс виновной.
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