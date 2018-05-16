Шрамы и лишний вес входят в моду

Британский бренд одежды Missguided провел необычную рекламную кампанию. В ней приняли участие особенные модели.

В Сети набирает популярность хештег #KEEPONBEINGYOU ("Продолжай быть собой"). В рекламе снялись девушки с изъянами тела – растяжками, шрамами и лишним весом.

К бодипозитиву бренд обратился еще в прошлом году. Сначала реклама собрала много положительных отзывов, но вскоре выяснилось, что "недостатки" были нарисованы в фотошопе, и идея провалилась.

В этом году бренд пригласил на съемки шесть девушек с разными типами внешности и особенностями тела. У Полли много веснушек, Изабелла получила ожоги во время пожара, у Бет – псориаз, Майя страдает от буллезного эпидермолиза, у Марианны — темное родимое пятно на лице, а Джоанна – девушка-альбинос, сообщает Shape Magazine.

Публикация от British Skin Foundation (@bsfcharity) 16 Май 2018 в 1:55 PDT

Модели уверены, что красота – это сила духа и отношение к жизни. По их мнению, главное – чувствовать себя комфортно с самим собой.

Публикация от British Skin Foundation (@bsfcharity) 14 Апр 2018 в 1:55 PDT

С момента появления тренда под названием "бодипозитив" прошло уже довольно много времени, однако он продолжает будоражить умы людей по всему миру. Эта концепция была придумана для того, чтобы помочь людям принимать свои тела такими, какие они есть, даже с недостатками, которые очень трудно или вовсе невозможно исправить.