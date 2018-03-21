Красотка с обезображенной ногой стала супермоделью

Юная гаитянка много лет прятала от посторонних глаз свою изуродованную ногу. Устав терпеть постоянные издевательства и насмешки окружающих, девушка решила стать моделью и разрушить стереотипы красоты.



Берланж Пресилус с малых лет страдает редким врожденным сосудистым поражением, известным как синдром Клиппеля – Треноне (Klippel-Trenaunay Syndrome). На правой ноге модели – сильно выступающее варикозное расширение вен и огромное темное пятно.

Из-за недуга над Берланж постоянно смеялись в детстве, некоторые злобные сверстники уверяли ее, что конечность скоро отомрет и отвалится. Гаитянка очень комплексовала, она никогда не носила шорты и короткие юбки. "Я думала, что моя нога – это самое уродливое, что может быть на свете", - цитирует модель swns.com.

Публикация от Berlange Presilus (@bellenge) 9 Ноя 2017 в 9:03 PST

Спустя годы девушка нашла в себе силы и перестала скрывать необычную часть тела. Она хочет доказать, что ничем не отличается от других.

Пресилус родилась на Гаити и сейчас живет в Торонто. Барышня – успешная модель. Она снималась в рекламных кампаниях таких известных брендов, как Samsung, Mac и Johnnie Walker.

Публикация от Berlange Presilus (@bellenge) 17 Янв 2018 в 8:15 PST

Гаитянка настроена изменить восприятие красоты. Берланж считает, что люди не должны стремиться выглядеть идеальными. "Индустрия хочет, чтобы люди поверили, что совершенство существует и если вы не выглядите, как эта девушка в журнале, то вы некрасивы", – заявляет модель.