В Уфе 15 человек отравились шаурмой

В Уфе произошло массовое пищевое отравление. 15 человек пожаловались на плохое самочувствие после того, как съели шаурму в местном бистро. 14 из них были доставлены в больницу, в том числе пять детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр медицинских катастроф по региону.

Медики диагностировали у пострадавших острый гастроэнтерит. Четверо детей и один взрослый находятся в тяжелом состоянии. Состояние девяти человек описывается как средней степени тяжести, передает телеканал "360".

Представители Роспотребнадзора отправились в заведение, чтобы взять пробы в пищеблоке. По факту случившегося следователи начали проверку, сообщает "Царьград".