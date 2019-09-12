В Уфе 15 человек отравились шаурмой

В Уфе произошло массовое пищевое отравление. 15 человек пожаловались на плохое самочувствие после того, как съели шаурму в местном бистро. 14 из них были доставлены в больницу, в том числе пять детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр медицинских катастроф по региону.
Медики диагностировали у пострадавших острый гастроэнтерит. Четверо детей и один взрослый находятся в тяжелом состоянии. Состояние девяти человек описывается как средней степени тяжести, передает телеканал "360".
Представители Роспотребнадзора отправились в заведение, чтобы взять пробы в пищеблоке. По факту случившегося следователи начали проверку, сообщает "Царьград".
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