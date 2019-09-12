Трое погибших: в Волгограде произошел страшный пожар

В ночь на четверг в Волгограде случился страшный пожар: загорелся дачный участок. По предварительной информации, пламя охватило баню и летнюю кухню. Общая площадь пожара составила 80 квадратных метров, сообщает РИА Новости.

К ликвидации возгорания были привлечены 19 человек и семь единиц техники. На месте происшествия спасатели обнаружили тела троих человек. По факту случившегося проводится проверка. В настоящее время правоохранители устанавливают причины и обстоятельства случившегося, передает телеканал "360".