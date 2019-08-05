17 жертв: из-за ДТП в центре Каира прогремел мощный взрыв

Рядом с Институтом рака в центре Каира прогремел мощный взрыв. Погибли по меньшей мере 17 человек, ранены 32.
Взрыв стал следствием ДТП, пишет телеканал "360". Автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя другими машинами.
Рядом с Институтом рака в центре Каира прогремел мощный взрыв. Погибли по меньшей мере 17 человек, ранены 32.
Взрыв стал следствием ДТП, пишет телеканал "360". Автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя другими машинами.
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