Известную украинскую певицу обокрали в центре Москвы

Украинская певица Мария Россинская стала жертвой вора. Неизвестный украл икону, которую девушка забыла на полу в столичном кафе. Когда исполнительница вернулась в заведение, то обнаружила пропажу.
Мария Россинская сразу обратилась в полицию. Сумма ущерба составила пять тысяч рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, передает агентство "Москва".
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