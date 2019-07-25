Лесной массив загорелся на западе Москвы

Лесной пожар бушует в районе Тропарево на западе Москвы. В районе ЧП оказались два детских сада, передает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
По его словам, площадь пожара приближается к 400 квадратным метрам. Дошкольные учреждения находятся на улице Академика Анохина – огонь им пока не угрожает. На месте происшествия работают сотрудники МЧС.
Популярные темы форума
Бога нет , а Гундяев есть
Сын мой все равно женился на старухе
Великая сила Любовь!
Я хороший будущий муж
Как найти правильного спутника жизни?
Телепередача"Модный приговор"полный отстой!.
Шлифану пилотку
Толстые ноги
Почему в России ,как детский лагерь,так проишедствие???
Как Пугачева так похудела?
Он меня не хочет
Ругаюсь с матерью всю жизнь,что делать ?
Хочу завести лысого кота
Моя подружка стала любовницей шефа.
Повышенное давление
Кому на Руси жить хорошо?
Что такое чистая любовь?
Почему изменяем своим супругам?..
Забрал подаренную машину
Совместимость Льва и Близнеца
Сестра со своим семейством хочет пожить у меня
Престижные мужчины или солидные
Не говорит что любит
Секс раз в день но мне мало
Установила пароль на телефоне
Спалила его измену
Мне 35 и у меня не было секса
Токсикоз
почему по радио и тв.,постоянно мусолят Украину?
Насилие в семье