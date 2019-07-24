На МКАД опрокинулся грузовик с химикатами

На 61-м километре МКАД опрокинулся перевозивший 21 тонну химикатов грузовик. Машина везла сульфат алюминия-аммония. По предварительной информации, содержимое вытекло на землю.
На месте ЧП работают оперативные службы, пишет "Москва 24". Напомним, что сульфат алюминия-аммония используют для очистки воды хозяйственно-питьевого и промышленного назначения.
Популярные темы форума
Бога нет , а Гундяев есть
Сын мой все равно женился на старухе
Как назвать дочь? Вика или Лиза?
Великая сила Любовь!
Я хороший будущий муж
Муж стал импотентом
Как перестать жрать
Как найти правильного спутника жизни?
У бога есть враги?
КОРОЛЬ МАЛАЗИИ РАЗВЁЛСЯ С РУССКОЙ КРАСАВИЦЕЙ МОСКВЫ
Найти мужа на сайте знакомств
Как отговорить дочь от замужества?
Толстые ноги
Шлифану пилотку
Почему в России ,как детский лагерь,так проишедствие???
Ирина Шейк! Россия с тобой!
КАК Я БОЮСЬ ОТСТАЛОСТИ,А ВДРУГ МЫ СТАНЕМ ТАКИЕ ЖЕ ОТСТАЛЫЕ КАК УКРАИНА ИЛИ ГРУЗИЯ
Моя подружка стала любовницей шефа.
Хочу завести лысого кота
Он меня не хочет
Телепередача"Модный приговор"полный отстой!.
Повышенное давление
Как Пугачева так похудела?
Забрал подаренную машину
Совместимость Льва и Близнеца
Сестра со своим семейством хочет пожить у меня
Престижные мужчины или солидные
Верите в гадание по руке?
Отношения с двумя сестрами
Установила пароль на телефоне