На МКАД опрокинулся грузовик с химикатами

На 61-м километре МКАД опрокинулся перевозивший 21 тонну химикатов грузовик. Машина везла сульфат алюминия-аммония. По предварительной информации, содержимое вытекло на землю.

На месте ЧП работают оперативные службы, пишет "Москва 24". Напомним, что сульфат алюминия-аммония используют для очистки воды хозяйственно-питьевого и промышленного назначения.