Кортеж Зеленского устроил ДТП с детьми

Авария произошла в Запорожской области Украины. Кортеж Владимира Зеленского попытался обогнать несколько автобусов, в которых ехали дети. В результате один них вылетел в кювет, пишет "Экспресс газета" со ссылкой на украинские СМИ.
Самого Зеленского в автомобиле не было – кортеж следовал в Киев, куда глава государства вернулся из командировки на самолете. По словам источников, водителей в администрации президента Украины катастрофически не хватает, поэтому сотрудники иногда не спят сутками. Возможно, это и стало причиной аварии.
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