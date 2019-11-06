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Происшествия

Эстонец поплатился за попытку вывезти книги Донцовой из России

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Гражданин Эстонии попытался вывезти около 300 незадекларированных книг из России. Правонарушителя задержали таможенники, сообщает ИА "Невские новости".

В багажнике мужчины были обнаружены детективы Дарьи Донцовой, книги по философии, учебники и пособие для любителей вязания крючком. На допросе задержанный уверял, что перевозит товары для личного пользования. Сотрудники Кингисеппской таможни посчитали его рассказ неубедительным и назначили товароведческую экспертизу, передает телеканал "360".

Автор: 6 ноября 2019, 09:02

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