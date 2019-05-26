"Будет с отцом": стало известно о дальнейшей судьбе дочери Лорак
Экстрасенс заявила, что София хочет проводить больше времени с отцом. "По картам я вижу, что она большую часть времени будет находиться с отцом, хотя Ани, безусловно, очень любит дочь и предпочла бы, чтобы ребенок остался с ней. Но муж, теперь уже бывший, человек довольно тяжелый, властный. Не исключено, что певица побаивается его, поэтому пошла на уступки в вопросах опеки над дочерью. Хотя она также видела, насколько сильно София любит отца", – пояснила "Дни.ру" ясновидящая Галина Янко.
Несмотря на это девочка всегда будет помнить о матери и воссоединится с ней, когда станет постарше. "Дочь София также вырастет счастливой, – с уверенностью заявляет Янко. – Когда она станет старше, то есть где-то в возрасте 12-14 лет, начнет проводить больше времени с матерью, и хотя жить она будет по-прежнему с отцом, ее отношения с Ани станут ближе".
Несмотря на развод Ани Лорак придется периодически общаться с бывшим мужем ради дочери. "Общение Ани с бывшим супругом будет происходить по необходимости. Надо отдать должное им обоим, при дочери и Ани и Мурат ведут себя сдержанно, стараются не расстраивать Софию, берегут ее чувства. Конечно, ей бы хотелось, чтобы папа и мама были вместе, но этого никогда не будет. Став старше, дочь это поймет", – отметила экстрасенс.
Ясновидящая также сообщила о больших переменах в жизни исполнительницы. Ани Лорак снова выйдет замуж и родит еще двоих детей. "Дальнейшая жизнь певицы будет складываться удачно как в творчестве, так и в личном плане", – заключила Галина Янко.
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