По стопам Фриске: найдена пугающая связь Началовой с погибшей от рака певицей

Ясновидящая Галина Янко рассказала "Дни.ру" о совпадениях в судьбах исполнительниц. По ее словам, у Юлии Началовой много недоброжелателей.

"Она как солнце. Яркая, живая, смешная. Мамина и папина девочка. По судьбе – долгожитель, но у нее было слишком много врагов, причем с самого детства. А еще Юля очень доверчивая. Вокруг нее было много завистников, кстати, как и в свое время у другой чистой и светлой красавицы российской эстрады – Жанны Фриске", – описала ситуацию Юлии Началовой ясновидящая Галина Янко.



По ее словам, певица очень страдала из-за развода с мужем. Причем множество врагов она нажила именно из-за супруга, у которого были связи на стороне. "Его любовницы завидовали Юле, желали ей зла, ходили к магам. Все это накопилось", – уверена медиум.

"Юлия Началова – человек очень верующий, за ее спиной стоит сильный ангел-хранитель. Не хочу говорить страшные вещи, но сейчас действительно решается ее судьба. Карты очень плохие. Я не знаю, что сказать. Такой чистый человек, как она, просто должен жить. Сейчас на ее долю выпали очень тяжелые испытания", – с грустью добавила гадалка. Отметим, в настоящее время жизнь Юлии Началовой действительно висит на волоске.

Как писали "Дни.ру", врачи пытаются спасти Юлию Началову, несмотря на обилие вскрывающихся неполадок в ее организме. Состояние артистки вызывает серьезные опасения, потому что начинают отказывать один за другим органы.

Напомним, Юлия Началова была госпитализирована 8 марта. Тогда артистка жаловалась на боли в конечности. Прибывшие медики поставили певице предварительный диагноз "рожа, заражение крови".