Отказывает сердце: Началова в шаге от смерти
Поступила свежая информация о состоянии Юлии Началовой. К сожалению, новости нерадостные. Согласно данным, предоставленным Telegram-каналом Mash, у Юлии Началовой зафиксирована сердечно-сосудистая недостаточность. Источник отмечает, что лечение надо пересматривать, и срочно. Собирается консилиум врачей.
У певицы целый смертельный коктейль из болезней. Ранее утверждалось, что у Юлии Началовой почечная недостаточность, отек легких и пневмония. Мало того, у артистки сахарный диабет и красная волчанка. К счастью, отек мозга, который приписали певице некоторые СМИ, не подтвердился.
В близком окружении крайне скупо говорят о состоянии Юлии Началовой. Официальный представитель певицы Анна Исаева признавалась, что ситуация тяжелая и родственники беспокоятся о ее состоянии. Однако никакие конкретные диагнозы не назвала. Между тем прошла информация, что Юлию Началову перевели в специализированную клинику.
Ранее президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский отметил, что врачи имеют право принимать такие решения в случаях, когда у пациента наступает смерть мозга и реанимационные мероприятия больше не имеют смысла. В таком медучреждении пациенту продолжат проводить искусственную вентиляцию легких и поддерживать сердцебиение по настоянию родственников.
По мнению эксперта, самое главное – знать, в каком состоянии сердце и мозг Юлии Началовой. Если изменения в них необратимы, родным останется только принять решение об отключении певицы от поддерживающих ее приборов, потому что шансов выжить у нее практически нет.
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