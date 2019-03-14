"Ведь чудеса есть": за Началову осталось только молиться
"Вокруг Юлии Началовой сейчас много сопереживающих людей, которые искренне желают ей выздоровления. Смерти я по картам не вижу. Но в раскладе не всегда ее можно увидеть", – рассказала "Дни.ру" ясновидящая, таролог Марианна Абравитова. "И хорошего тоже ничего нет", – добавила она.
По словам Абравитовой, Юлия Началова должна выйти из комы. Однако будут последствия. "Ситуация действительно тяжелая. К сожалению, Юлия может остаться инвалидом. Возможно, будут проблемы с ногами. Не хотелось бы думать о плохом, но карты говорят об этом. Похоже, на сцену она не вернется", – поделилась ясновидящая.
По словам медиума, всю жизнь Юлию Началову преследуют какие-то болезни, да и особого счастья у нее в раскладе таролог не увидела. "Давайте просто попробуем помолиться за нее. Ведь чудеса есть, и если посыл действительно от души, болезни сами по себе могут отойти", – призывает Абравитова.
Напомним, 13 марта были обнародованы данные из клиники, где находится Юлия Началова. По словам сотрудника медицинского учреждения, ее погрузили в искусственную кому.
Также сообщалось, что никаких медицинских вмешательств пока не планируется, жизнедеятельность организма Юлии Началовой искусственно поддерживают. Однако существует риск отека легких.
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