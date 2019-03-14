Смертельный коктейль: подробности состояния умирающей Началовой

Врачи восстановили картину последних событий жизни Юлии Началовой. Оказывается, несколько серьезных болезней мешают жить популярной певице.

Семь-восемь лет назад у Юлии Началовой обнаружили подагру. Вначале певица старательно скрывала признаки болезни. Она выходила в свет в элегантных перчатках, носила закрытую одежду. Однако конспирация лишь раззадорила журналистов, которые исподтишка пытались снять Началову в таком виде, чтобы любой желающий смог разглядеть все косточки и шишечки на ней. В итоге артистка оставила попытки спрятаться. Она стала без стеснения демонстрировать свое тело и рассказывать о недуге.

"Сама виновата, что дотянула до такого периода, что уже стало невозможно терпеть. У меня мигрирующая подагра: где захотела, там и проявилась. Колени, плечи, бедра, мелкие суставы, руки. Боль такая, что я не могу описать, даже зубная боль отдыхает по сравнению с этим. Я лечилась в разных странах", – рассказывала в интервью Юлия Началова.

Дальше – больше. Спустя четыре года певице диагностировали системную красную волчанку. Это аутоимунное заболевание, при котором вырабатываемые иммунной системой человека антитела повреждают здоровые клетки. При этом преимущественно повреждается соединительная ткань с обязательным наличием сосудистого компонента. Характерный признак – сыпь на переносице и щеках.

С этим уже тяжело жить, но полгода назад врачи сообщили Юлии Началовой, что у нее сахарный диабет второго типа. Врачи восстановили картину событий, приведших к тому, что артистка оказалась в реанимации. Как передает Telegram-канал Mash, у певицы появилась ссадина на ноге, произошел отек, гиперемия по голени. Сначала она амбулаторно наблюдалась у хирурга, но потом, видимо, начался абсцесс. Поднялась температура, потом – госпитализация, ухудшилось состояние, нагрузка на почки. Тогда ее и перевели на искусственную вентиляцию легких.

Смертельный коктейль из болезней отнимает много сил у борющегося организма, поэтому Юлию Началову погрузили в искусственную кому. Официальный представитель певицы Анна Исаева у себя в Instagram сообщила новые данные. "Ей чуть чуть лучше!!! На один шажок лучше чем было! Пока в реанимации, но организм потихоньку восстанавливается. Дай Бог ей, моей девочке! Мы держим кулаки! Мы ждем ее. Она лучшая (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – радостно объявила помощница Юлии Началовой.