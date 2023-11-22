Грозят ли росиянам новые ковидные ограничения: врач дал четкий ответ

В стране наблюдается всплеск респираторных заболеваний. Среди прочих инфекций выявляют и коронавирусную. Стоит ли готовиться к ограничениями или пока можно расслабиться?



В российских регионах фиксируют увеличение числа респираторных заболеваний. Инфекцию выявляют как у детей, так и у взрослых. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Среди основных причин недомогания у обратившихся граждан: простуда, ОРВИ, грипп и ковид.

Стоит отметить, что коронавирусная инфекция, как и ожидалось ранее, мутировала и ослабла. На человеческий организм, в большинстве случаев, она влияет не больше, чем обычная простуда. У людей с ослабленным иммунитетом и хроническими недугами, что очевидно, ковид протекает сложнее.

Канал 360 напоминает, что в период распространения респираторных инфекций важно соблюдать элементарные правила безопасности. Не забывайте:

Тщательно мыть руки.

Не дотрагиваться до лица и слизистых оболочек.

Следить за чистотой в помещении.

При нахождении в общественном месте, желательно, надевать маску.

Не заниматься самолечением при первых признаках заболевания.

Врачи отмечают, что уровень госпитализации больных сейчас низкий. В ближайшей перспективе россиянам не грозят новые ковидные ограничения.



