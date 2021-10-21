В Москве продлят ноябрьские выходные для сокращения роста заражений коронавирусом

В Москве вводятся новые ограничения из-за роста заболеваемости ковидом.

В Москве установлены выходные дни с 28 октября по 7 ноября 2021 года в связи с ухудшением эпидобстановки. Соответствующий документ подписал мэр столицы Сергей Собянин в четверг.



По слова градоначальника, в эти дни должна приостановить работу значительная часть предприятий и организаций: в частности, сферы услуг, торговли, общественного питания, спорта, культуры, развлечений. Рестораны и кафе могут работать навынос и доставку.

Кроме того, раньше срока отправляют на каникулы школьников. Закрываются и детские сады, спортивные школы, кружки и секции, организации допобразования. Профессиональные учебные заведения должны проводить занятия только дистанционно.

Также запрещено проведение массовых мероприятий. Театры и музеи будут открыты, однако их посещать могут лишь те, кто имеет QR-код. Использование масок обязательно. Залы могут быть заполнены только на 50%.

"Нерабочие дни являются самым эффективным способом снижения заболеваемости и смертности от ковида, т.к. позволяют в короткие сроки разорвать максимальное количество цепочек распространения заболевания", – отметил Собянин.

После выходных

В связи с домашним режимом для граждан старше 60 лет и хронически больных с 8 ноября 2021 года будет временно недоступен бесплатный проезд в общественном транспорте. Не будут заблокированы социальные карты тех, кто переболел ковидом за последние полгода или вакцинировался.



Театры и музеи продолжат принимать посетителей с QR-кодами и защитными масками. Заполняемость зала не может превышать 70%.

Кстати, после 11-дневных выходных QR-коды также понадобятся для посещения массовых мероприятий, количество участников которых превышает 500 человек. Такие же меры рекомендовано предпринять организаторам мероприятий, на которых предполагается присутствие не более 500 человек.