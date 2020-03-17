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Еще трое человек заразились коронавирусом в Москве

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В Москве зафиксировали три новых случаях заражения коронавирусом COVID-2019. В общей сложности, в городе находятся 56 подхвативших инфекцию людей, сообщает ТВ Центр. 

В штабе по мониторингу коронавируса сообщили, что все зараженные недавно вернулись из стран Европы. Еще один пациент был доставлен в одну из больниц Московской области. 

Напомним, что по последним данным, в России зафиксировано более 110 случаев заражения COVID-2019. 

Автор: 17 марта 2020, 21:40

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