Между алкоголем и диабетом обнаружена странная связь

Ученые Дании опубликовали исследование, в котором рассматривают связь между употреблением алкоголя и вероятностью возникновения сахарного диабета. Умеренно пьющие люди болеют диабетом меньше. А вот запойные пьяницы – чаще.

"В прошлом наши коллеги замечали, что умеренное употребление алкоголя заметно снижает вероятность развития диабета и у мужчин, и у женщин. С другой стороны, алкоголизм, наоборот, повышает вероятность его развития до максимума. Разночтения в результатах этих наблюдений заставили нас проверить, как частота употребления спиртного влияет на эту связь", – заявляет в научной работе Янне Толструп из университета Южной Дании в Копенгагене.



По словам исследователя, давно известно, что на вероятность развития диабета сильно влияет отношение человека к спиртному. Но ранние исследования давали настолько противоречивые результаты, что иногда даже эксперты были готовы заявить об отсутствии прямой связи между употреблением спиртного и вероятностью развития диабета. Датчане предположили: может, дело не в напитке, а в том, как именно человек пьет?

Янне Толструп и ее коллеги, поставив верный вопрос, смогли получить на него ответ. Изучив множество историй болезни, они пришли к выводу, что пациенты, которые выпивали часто, но мало, гораздо реже страдали от диабета. Одновременно ученые пытались найти прямую связь между запоями и вероятностью развития заболевания, но пока им это не удалось. Впереди новые исследования.