Какие опасные болезни маскируются под усталость

Иногда постоянная усталость и апатия могут быть признаком развития серьезных заболеваний. Врач-терапевт высшей квалификационной категории медицинского центра "Атлас" Ольга Александрова рассказала о том, что именно может стоять за упадком сил.

Одним из таких заболеваний может быть железодефицитная анемия. Она проявляется учащенным сердцебиением, трудностью дыхания и бледностью кожи. Чаще всего она встречается у женщин репродуктивного возраста (это связано с потерей крови во время менструации).

Иногда упадок сил выступает единственным симптомом, предвещающим развитие инфаркта миокарда, который может произойти абсолютно безболезненно, сообщает Passion.ru. Еще одно коварное заболевание – сахарный диабет первого и второго типов. Риск его возникновения повышается после 40 лет, при избыточной массе тела, а также если им страдают ближайшие родственники.

Усталость и апатия может сигнализировать даже об онкологии на ранних стадиях. Чтобы определить наличие злокачественного образования, необходимо сначала обратиться к врачу-терапевту, который, собрав анамнез, назначит базовые анализы и обследования, по результатам которых направит пациента к специалистам по профилю.

Еще одним, не до конца исследованным заболеванием, является синдром хронической усталости (СХУ). Его причины до конца не изучен до сих пор. Маскироваться под усталость может и дефицит витамина В12, регулирующий процесс созревания эритроцитов. При его нехватке нарушается нормальное развитие клеток крови, что может привести к анемии и поражению нервной системы.

Недостаток витамина D может привести к развитию депрессивного состояния, набору веса, перепадам настроения и гипертонии. Он связан со многими происходящими в мозге процессами. Его нехватку можно определить с помощью анализа крови.

Может приводить к усталости и такое опасное заболевание, как апноэ. Оно характеризуется остановками дыхания во сне более чем на десять секунд. Из-за недостатка кислорода вы постоянно просыпаетесь, хотя можете этого даже не помнить, но прерывистый сон не проходит для организма бесследно.

Утомление может вызывать и любая инфекционная болезнь. Ведь в это время организм работает в усиленном режиме, а после выздоровления защитные механизмы набираются энергии. Обычно это состояние проходит самостоятельно через две недели после выздоровления.