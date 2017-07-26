В развитых странах заканчиваются сперматозоиды

Ученые исследовали данные о почти двух сотнях исследований, проведенных с 1973 года, касающихся мужской фертильности. У мужчин из развитых стран количество сперматозоидов за это время уменьшилось наполовину.

Международная группа ученых опубликовала данные о проведенном ими исследовании фертильности мужчин из разных стран. Были использованы данные из 185 предыдущих научных работ, которые велись еще с 1973 года.

Оказалось, что за эти сорок лет у мужчин, проживающих в развитых странах Европы, Америки, Австралии и Новой Зеландии на 59,3% уменьшилось количество сперматозоидов. В то же время у мужчин из Южной Америки, Азии и Африки такой тенденции не выявлено, сообщает New Scientist.

"Учитывая важность количества сперматозоидов для мужской фертильности и здоровья человека, это исследование является срочным призывом к выяснению причины продолжающегося снижения количества сперматозоидов", – заявил один из авторов исследования, ученый из университета Иерусалима Хагай Левин.



По мнению авторов научной работы, одной из причин падения фертильности у мужчин из развитых стран может быть их рацион. В продуктах, которые едят в Европе, Северной Америке, Австралии немало химии.

Впрочем, соавтор исследования, Аллан Пейси из университета Шеффилда, предлагает не паниковать. По его мнению, количество сперматозоидов у европейских и американских мужчин хоть и снизилось, но способности к зачатию те еще не потеряли.