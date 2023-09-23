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Суббота 23 сентября

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Почему с карты списываются деньги – установлена 1 причина

Почему с карты списываются деньги – установлена 1 причина
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Неожиданный отток финансов – это весомый повод задуматься о безопасности бюджета.

Эксперт в области права Александр Хаминский объяснил, что порой в современном мире владелец смартфона потворствует автоматическому снятию средств со счета и даже не замечает этого. Почему с карты списываются деньги?

Вариантов может быть масса, а в беседе с телеканалом "360" специалист установил одну причину, с которой может столкнуться почти каждый. Это разрешения для приложений, установленных из сомнительных источников.

Итак, проверьте, что программам на телефоне запрещены безакцептные списания. Например, не внушают доверия сервисы по аренде зарядных устройств, которые нередко можно встретить на вокзалах, в торговых центрах, аэропортах.

23 сентября 2023, 04:05
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеканал "360"✓ Надежный источник

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