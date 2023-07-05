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Собянин: В Москве разработали зарядную станцию для электромобилей на отечественном ПО

Собянин: В Москве разработали зарядную станцию для электромобилей на отечественном ПО
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Одновременно можно заряжать три автомобиля.

В столице разработали зарядную станцию сразу для нескольких автомобилей. Проект полностью отечественный – в нем используют российские компоненты и программное обеспечение, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что станции можно устанавливать на городских объектах, в спальных районах или загородных поселках. В среднем зарядка займет от 10-20 до 40-60 минут.

Устройство оснастили защитой от утечки тока и кнопкой аварийного прекращения заряди. В год столичное предприятие сможет выпускать более 500 станций.

"На территории столицы выпуском электрозарядных станций занимаются несколько компаний. В рамках городской программы развития электротранспорта и зарядной инфраструктуры "Энергия Москвы" с 2020 года установлено 212 зарядных станций московских производителей. Всего на улицах города — свыше 400 ЭЗС", – написал Собянин.

Мэр ранее сообщил, что в Москве создадут универсальную платформу российского электротранспорта. Он отметил, что в городе развивается электробусная сеть, появилась бесплатная парковка для электромобилей, строятся зарядные станции.

В апреле 2023 года Собянин упростил порядок размещения зарядных станций для электромобилей в Москве. Эту возможность получили арендаторы городских земельных участков.

5 июля 2023, 11:23
Фото: mos.ru
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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