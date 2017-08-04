Чадов рассмеялся у гроба с Кисловым

Осенью телеканал НТВ представит зрителям новый сериал "Бесстыдники", который является аналогом одноименной британской картины. В многосерийном фильме снялись Андрей Чадов, Петр Кислов, Алексей Шевченков и Полина Ганшина.

Как рассказали в пресс-службе Dni.Ru, действие сериала будет разворачиваться в подмосковном Щелково. Главный герой – отец-одиночка Гоша Груздев.

Мужчина давно махнул на себя рукой и не заботится о своих детях, а потому его старшая дочь взяла на себя обязанности ведения хозяйства и воспитания своих братьев и сестер. Герои пройдут через множество комичных ситуаций, которые многократно докажут, что нет ничего важнее семьи.

Главные роли в картине исполнили: Алексей Шевченков, Полина Ганшина, Виктория Заболотная, Андрей Чадов, Петр Кислов, Константин Давыдов, Андрей Лебедев, Эльдар Калимулин и Дмитрий Белоцерковский. "Наш проект про оптимистов и для оптимистов. Сложно сравнить эту картину с другими отечественными проектами. Эксперимент, который сочетает в себе провокацию и в то же время железобетонную драматургию", – рассказал о "Бесстыдниках" режиссер Антон Маслов.

Судя по кадрам со съемочной площадки, оптимизма было у актеров предостаточно. На снимках видно, что исполнители от души повеселились во время некоторых сцен. Так на одной из фотографий Алексей Чадов смеется, стоя у гроба с лежащим в нем Петром Кисловым.