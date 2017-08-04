Чадов рассмеялся у гроба с Кисловым
Как рассказали в пресс-службе Dni.Ru, действие сериала будет разворачиваться в подмосковном Щелково. Главный герой – отец-одиночка Гоша Груздев.
Мужчина давно махнул на себя рукой и не заботится о своих детях, а потому его старшая дочь взяла на себя обязанности ведения хозяйства и воспитания своих братьев и сестер. Герои пройдут через множество комичных ситуаций, которые многократно докажут, что нет ничего важнее семьи.
Главные роли в картине исполнили: Алексей Шевченков, Полина Ганшина, Виктория Заболотная, Андрей Чадов, Петр Кислов, Константин Давыдов, Андрей Лебедев, Эльдар Калимулин и Дмитрий Белоцерковский. "Наш проект про оптимистов и для оптимистов. Сложно сравнить эту картину с другими отечественными проектами. Эксперимент, который сочетает в себе провокацию и в то же время железобетонную драматургию", – рассказал о "Бесстыдниках" режиссер Антон Маслов.
Судя по кадрам со съемочной площадки, оптимизма было у актеров предостаточно. На снимках видно, что исполнители от души повеселились во время некоторых сцен. Так на одной из фотографий Алексей Чадов смеется, стоя у гроба с лежащим в нем Петром Кисловым.
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