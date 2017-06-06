Самые яркие роли Татьяны Пельтцер

6 июня – день рождения советской актрисы театра и кино Татьяны Пельтцер, блистательно исполнявшей роли веселых бабушек в сказках. Dni.Ru вспомнили самые яркие образы этой удивительно жизнерадостной и талантливой артистки.

Татьяну Пельтцер мало кто помнит молодой, ведь слава пришла к ней после 60 лет. И в ролях непоседливых, эксцентричных старушек она смотрелась более чем органично.

Пельтцер никогда не играла главных героинь, однако невероятная энергетика актрисы делала ее персонажей незабываемыми. Татьяна Ивановна приковывала все внимание к себе, даже появляясь в кадре на несколько минут.

В жизни Пельтцер была педантичной, аккуратной, дисциплинированной и имела довольно тяжелый характер. Весь этот "набор" дополнялся неуемной энергией и отменным чувством юмора.

Некоторые недолюбливали ее за своенравность, язвительность и бескомпромиссность. Как-то на собрании труппы Борис Новиков сказал: "Вы, Татьяна Ивановна, помолчали бы! Вас вообще никто не любит, кроме народа!" А народ действительно любил артистку, как и воплощенные ею образы...

"Солдат Иван Бровкин" (1955)

В этом фильме Пельтцер сыграла мать деревенского "непутевого", которая верит, что служба в армии изменит парня в лучшую сторону. Актриса так вжилась в эту роль, что через несколько лет ее пригласили сняться во второй части картины – "Иван Бровкин на целине".



"Деревенский детектив" (1968)

В истории об Анискине Пельтцер досталась роль мудрой жены участкового. Глафира Лукьяновна принимает активное участие в расследованиях, постоянно помогая мужу.

"Приключения желтого чемоданчика" (1970)

В этой комедии 65-летняя любимица публики предстала в образе отчаянной старушки. Анна Петровна Веревкина путешествует на крыше троллейбуса, лазает по забору и даже танцует на крыше.







"Вам и не снилось" (1980)

В трогательной картине о первой любви подростков Татьяна Ивановна исполнила непривычную роль. Ее героиня – престарелая актриса, готовая пойти на подлость, чтобы помешать внуку встретиться с подругой.





"После дождичка в четверг" (1985)

Обаятельная и добрая Баба-яга навсегда запомнилась советским детям. Образы сказочных старушек, пожалуй, давались Пельтцер лучше всего.