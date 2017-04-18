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Культура

Самые яркие роли Светланы Немоляевой

Светлана Немоляева. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya/
Сегодня, 18 апреля, Светлане Немоляевой исполняется 80 лет. В честь юбилея легендарной актрисы Dni.Ru предлагают вспомнить интересные факты ее биографии и самые яркие роли в кино.
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О ней заговорили в 1959 году. Тогда на экраны вышел фильм-опера Романа Тихомирова и Александра  Ивановского "Евгений Онегин". Трогательная 21-летняя блондинка в образе Ольги Лариной покорила телезрителей с первого взгляда. 

Светлана Немоляева. Кадр из фильма "Евгений Онегин"

Будучи выпускницей Высшего театрального училища имени Щепкина, большую часть своего рабочего времени Немоляева посвящала театру. Одна из ее самых ярких ролей – Офелия в "Гамлете". Постановка пользовалась столь громким успехом, что шла на сцене театра им. Маяковского более восьми лет.

Роль Ольги Рыжовой в культовом "Служебном романе" сделала Немоляеву одной из самых узнаваемых советских актрис. Она столь пронзительно зачитывала за кадром стихи Беллы Ахмадулиной, что навсегда покорила самого Эльдара Рязанова. После выхода на экраны "Служебного романа" актриса прочно заняла место в рядах любимиц великого режиссера.

Уже спустя пару лет Эльдар Александрович вновь пригласил ее принять участие в съемках своего фильма. На сей раз это был практически экспериментальный проект – "Гараж", сценарий которого основан на реальных событиях, а именно, воспроизводит ход собрания кооператива, на котором когда-то присутствовал сам Рязанов.

Светлана Немоляева. Кадр из фильма "Гараж"

Роль кокетливой модистки Зизи в трагикомедии "О бедном гусаре замолвите слово" лишь закрепила успех Немоляевой. Кинокритики не раз отмечали, что роль светской дамы из салона Жозефины помогла артистке наконец-то избавиться от образа Оли Рыжовой, который намертво приклеился к ней после выхода на экраны "Служебного романа".

Кадр из фильма "О бедном гусаре замолвите слово"

Как не раз отмечали даже современные кинокритики, "Небеса обетованные" – лучший фильм конца XX века. И немудрено: в картине собрались все самые яркие и талантливые звезды отечественного кино. Согласитесь, сложно представить в роли Аглаи Свидерской кого-то, кроме Немоляевой.

Светлана Немоляева. Кадр из фильма "Небеса обетованные"

Всего за свою карьеру она снялась более чем в 80 фильмах и телеспектаклях. Как и в юности Светлана продолжает покорять зрителя своей непосредственностью, прямолинейностью и неподдельной, пронзающей искренностью. Сегодня великая артистка по-прежнему радует поклонников новыми ролями в кино, а также периодически появляется на театральной сцене.

Кадр из фильма "Служебный роман"

Автор: Андрей Петрунян18 апреля 2017, 14:13

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