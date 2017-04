7 лучших фильмов о чернобыльской катастрофе

В ночь на 26 апреля 1986 года произошла одна из самых страшных катастроф в истории человечества – авария на Чернобыльской АЭС. В тот день на атомной электростанции погиб один человек, но в последующие годы авария унесла жизни тысяч людей. С тех пор на основе воспоминаний очевидцев страшной трагедии было написано немало книг и картин, сняты десятки драматических фильмов. В честь дня памяти жертв Чернобыльской катастрофы Dni.Ru вспоминают самые яркие фильмы, основанные на реальных событиях.

"Распад" (1990, режиссер Михаил Беликов)

Советская драма режиссера Михаила Беликова в 1990 году заставила плакать миллионы зрителей со всего мира. Картина получила множество престижных наград, включая номинацию на "Золотого льва". В 1991 году режиссер был удостоен итальянской премии The President of the Italian Senate's Gold Medal.

"Аврора" (2006, режиссер Оксана Байрак)

Фильм украинского режиссера Оксаны Байрак посвящен девочке, пострадавшей при катастрофе. В главной роли выступила 15-летняя киевлянка Настя Зюркалова, талант которой сразу же заставил зрителей поверить в происходящее на экране. Фильм не рекомендован к просмотру впечатлительным и нервным людям.

"В субботу" (2011, режиссер Александр Миндадзе)

Драма Александра Миндадзе рассказывает о событиях, случившихся в первые 24 часа после аварии на Чернобыльской АЭС. Главный герой картины оказывается перед непростым нравственным выбором: попытаться спасти жителей города или... спокойно ждать указаний "сверху".

"Земля забвения" (2011, режиссер Михаль Боганим)

Художественный фильм франко-украинского производства в 2011 году по-настоящему покорил мир. Катастрофа застает главных героев фильма на их собственной свадьбе. Жених, работающий пожарным, бросается на помощь к пострадавшим сотрудникам АЭС...

"Запретная зона" (2012, режиссер Бредли Паркер)

Остросюжетный американский триллер держит зрителя в напряжении с первого кадра. Группа молодых туристов путешествует по Восточной Европе. В погоне за острыми ощущениями они отправляются на Украину.

"Мотыльки" (2013, режиссер Виталий Воробьев)

Мини-сериал "Мотыльки" посвящен судьбам двух молодых людей, которые совсем потеряли голову от первого чувства. И не покинули опасную зону вовремя.

"Припять. Оставленные позади" (2014, режиссеры Игорь Кинько, Максим Литвинов, Данил Алексеев)

В 2011 году группа туристов бесследно исчезла в районе Припяти. Все они вскоре были объявлены пропавшими без вести. Спустя несколько месяцев правоохранительные органы Украины обнаружили в "запретной зоне" видеокамеру с сохранившимися на ней записями. Они и легли в основу фильма "Припять. Оставленные позади".