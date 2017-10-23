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Лучшие рецепты для русских мужчин

Фото: GLOBAL LOOK press
Алина Рейзельман

Алина Рейзельман блогер

 Предприниматель, lifestyle- и business-эксперт, автор уникальной методики по повышению продуктивности и эффективности. В арсенале бизнесвумен креативные рецепты, полезные советы по психологии, воспитанию детей и созданию стиля.
На дворе глубокая осень: время первых заморозков, холодных ветров, снегов и настоящих кулинарных шедевров по рецептам наших бабушек. Тем более, что рецепты русских хозяек включают блюда, которые помогают повысить защитные функции организма, справиться с холодами и коротким световым днем. А главное, "бабушкины рецепты" так любят наши мужчины и дети.
прочитано 285 раз

Излюбленными блюдами наших мужчин остаются борщи, супы, домашние пельмени, пироги, блинчики с начинкой и без, горячие мясные блюда, уха, домашние напитки и соленья.  Чтобы порадовать своих мужчин, вовсе не обязательно тратить весь день на приготовление еды.

Каша

Фото: GLOBAL LOOK press

Повседневное блюдо в бабушкином меню – каша. Это не синяя безвкусная субстанция с комками, которую было принято подавать в общепитах. Это настоящая, упревшая в чугунке пшеничная каша на молоке со сливочным маслом, яблоком, курагой и брусникой, к которой подают розетку меда или варенья. Приготовьте такой завтрак домочадцам – и от него не откажутся ни взрослые, ни дети. Русскую печь можно заменить духовкой, предварительно прокипятив крупу минут 10 в малом количестве воды на плите для ускорения процесса. Если курага пересушенная, ее можно проварить вместе с крупой.

Суп

Другой совсем несложный рецепт – суп с домашней уткой. Для него понадобится казан или большая кастрюля, которую можно ставить в духовку. Из продуктов необходимы утка, подсолнечное масло, ячневая крупа (0,5–0,7 стакана), огородная зелень, соль, перец молотый черный и красный, лавровый лист, коренья: лук, чеснок, морковь, корень петрушки, репа.

Утку промывают, режут на куски, натирают солью и смесью перцев, оставляют на полчаса. Тем временем в казан наливают масло, высыпают нашинкованные лук с морковью, припускают до золотистого цвета. Высыпают туда же предварительно промытую и подсушенную крупу, жарят две минуты на сильном огне, непрерывно помешивая. Важно: крупа не должна подгореть.

Казан снимают с огня, всыпают нашинкованные репу, корневую петрушку, чеснок, посыпают нарубленной зеленью. Выкладывают утку, солят, перчат по вкусу, добавляют лавровый лист, заливают холодной водой, оставляя 4–5 см до верха посудины, отправляют в духовку. Если утка нежирная, воду можно заменить утиным или куриным бульоном. Готовят до мягкости ингредиентов, периодически помешивая и добавляя  воды. Когда мясо станет мягким, казан накрывают крышкой и дают упреть еще 40 минут. К супу подают хлебные булочки, нарубленную зелень, чеснок и сметану.

Рулетики из печени

Для блюда нужен большой кусок говяжьей печени, шпик или сливочное масло, свежая морковь, чеснок, лук репчатый, грибы отварные, помидор свежий, петрушка, масло подсолнечное, соль, перец по вкусу, бульон куриный. Печень промывают, нарезают тонкими широкими полосами, натирают солью с перцем. На печеночные полосы выкладывают  тонкие пластины шпика или сливочного масла и начинку из мелко натертой моркови, рубленых лука, чеснока, петрушки, грибов, помидоров. Сворачивают рулетики, скалывают зубочистками. Плотно укладывают в смазанную маслом посудину, заливают бульоном так, чтобы он полностью покрывал рулетики, и запекают в духовке.

Морковь с луком, помидором и чесноком можно слегка припустить на сковороде или прокипятить пару минут в 5 ст. ложках бульона. Подают с картофельным пюре.

Компот

Фото: GLOBAL LOOK press

Домашний компот – излюбленный напиток взрослых и детей. Напиток из черноплодной рябины и мелких садовых яблок скрасит осенние будни и восполнит силы.

Имбирный сбитень

От осенних хворей и хандры избавляет стакан горячего сбитня. Для напитка берут воду, корень имбиря, лимон, палочку корицы, несколько "веточек" гвоздики, 2 лавровых листа, 5 горошин черного перца, мед. В кипящую воду бросают пряности и измельченный корень имбиря (можно нарезать, натереть на терке или провернуть на крупной мясорубке), дают немного покипеть, остужают, пока напиток не станет теплым. Вливают лимонный сок и мед, размешивают и тут же выпивают. Лимон можно очистить от желтой цедры, нарезать дольками, но в таком случае его придется опускать в еще кипящий напиток. Плюс – более пикантный и насыщенный оттенок вкуса. Минус – больше полезных веществ разрушается.

Напиток укрепляет иммунитет, быстро восстанавливает силы, помогает справиться с простудными заболеваниями.

Быстрое печенье

Быстро накрыть стол для чаепития поможет этот рецепт. Понадобится: одно яйцо, три желтка, пачка масла (200 граммов), сахар, соль на острие ножа, грецкие орехи. Яйцо, желтки, сахар, соль растирают до белой пены, добавляют размягченное масло, рубленые или молотые орехи, муку и быстро вымешивают мягкое тесто. Готовое тесто оборачивают пленкой для упаковки пищевых продуктов, помещают в холодильник на полчаса или в морозильную камеру на 15 минут. Нагревают духовку до 180 °С, раскатывают тесто, печенье нарезают при помощи формочек, стакана или острого ножа. Кладут на смазанный маслом противень, выпекают 15 минут. Перед подачей можно посыпать сахарной пудрой с ванилью или корицей. Вместо грецких орехов можете положить миндаль, арахис или кешью. 

23 октября 2017, 15:06

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