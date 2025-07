В МИА "Россия сегодня" обсудили итоги 16-й международной премии "Рекорды Рынка Недвижимости"

В МИА "Россия Сегодня" состоялась пресс-конференция по итогам 16-й международной премии "Рекорды Рынка Недвижимости". Участники пресс-конференции поделились новостями своих компаний и рассказали о перспективах развития рынка недвижимости. Для каждого многолетний опыт работы позволил выработать свои стандарты строительства и управления ЖК, а также создания качественного благоустройства и инфраструктуры, которые будут актуальны не одно поколение.

Современный покупатель жилья ценит не только квадратные метры, но и уникальную атмосферу, высокий уровень сервиса, экологичность и технологичность. Лауреатами премии стали компании, которые не боятся экспериментировать, внедрять передовые технологии и создавать по-настоящему эксклюзивные продукты, ориентированные на потребности самых требовательных клиентов. Единогласно было отмечено, что признание и награды важны, но гораздо ценнее возможность обмена опытом с коллегами. Несмотря на высокую конкуренцию, именно партнерство и открытый диалог способствуют развитию и позволяют создавать проекты, задающие тренды и становящиеся символами поколения.

Заветные статуэтки победителей нашли своих обладателей во всех сегментах рынка: от доступного жилья до элитных резиденций, от коммерческой недвижимости до загородных поселков. Это свидетельствует о том, что стремление к инновациям и качеству не зависит от класса объекта.

Марина Любельская, первый заместитель генерального директора концерна "КРОСТ" прокомментировала успех проекта: "Победа "Высотки на Жукова" – это признание не только нашего труда, но и возрождение лучших традиций московской архитектуры. Этот проект станет настоящим бриллиантом в короне столичной недвижимости, где каждая деталь говорит о высоком статусе и безупречном вкусе. Нам удалось создать не просто жилой комплекс, а произведение искусства, где классическая величественность гармонично сочетается с современными технологиями и комфортом".

В самом сердце Москвы, на "золотом острове" Балчуг, расположился клубный квартал "Садовническая 69" от "Балчуг Девелопмент", который был признан "Жилым комплексом элит-класса №1". О философии проекта и значимости этой победы рассказал Евгений Савосько, генеральный директор "Балчуг Девелопмент": "Для нас большая честь получить столь весомую отраслевую награду. "Садовническая 69" – это отражение нашей философии: создавать пространство, где история, архитектура и комфорт образуют гармоничную среду. Мы стремились сохранить дух Замоскворечья, предложив по-настоящему камерный, приватный и выразительный жилой формат. Благодарим жюри и наших партнеров за доверие".

Клубный дом "ИМПЕРИУМ" от Vesta Development получил награду в номинации Grand Prix. "Уникальность проекта – камерный формат: всего 25 квартир и 2 пентхауса с террасами и панорамными видами на Храм Христа Спасителя. "Империум" демонстрирует непревзойденный комфорт и философию исключительного стиля", – отметила Екатерина Савина, исполнительный директор компании Vesta Development.

В этом году сразу четыре объекта "Галс-Девелопмент" получили награды премии "Рекорды Рынка Недвижимости". "Особенно ценно, что признание получили наши проекты во всех сегментах: семейный квартал бизнес-класса "Адмирал", премиальный квартал "Дом 56", элитный комплекс "Монблан" и ансамбль клубных домов de luxe класса "Рождественка 8". Такой результат – лучшее доказательство того, что стабильность – признак мастерства и неизменного качества нашей работы", – отметила Екатерина Батынкова, директор департамента продаж ГК "Галс-Девелопмент".

В Марьиной роще появится ЖК ТАТЕ от ГК "КОРТРОС", удостоенный награды "Премьера года премиум-класса № 1". Дмитрий Железнов, главный коммерческий директор ГК "КОРТРОС" сказал: "Награды отраслевых премий, особенно таких престижных, как "Рекорды Рынка Недвижимости" – еще один показатель качества продукта, точного попадания в запросы покупателей и верной стратегии развития нашей компании. Для нас очень важно, что профессиональное сообщество высоко оценило особенности наших проектов: яркую арт-концепцию премиального комплекса TATE, каждая деталь которого – это предмет искусства, и особую семейную комьюнити-атмосферу квартала "Равновесие" – легкую, уютную и согревающую".

"Бурденко 12" от Canary reDevelopment – это городская усадьба нового времени в самом сердце Хамовников. Особняк площадью 450 м² сочетает в себе уникальные архитектурные решения, современные удобства и атмосферу ушедшей эпохи. "Для нашей команды Бурденко 12 – это не просто проект. Это наш небольшой вклад в восстановление культурного кода нашей страны. Бурденко 12 – не просто редкий объект, а городская усадьба нового времени. Мы вручную реставрировали каждую деталь, и вписали его в контекст современной Москвы. Победа в номинации "Особняк в Хамовниках №1" подтверждает, что наш подход – точный и востребованный: мы возвращаем жизнь знаковым зданиям, сохраняя их дух и давая им новое назначение. Спасибо экспертам и рынку за это признание, – отметила основатель Canary reDevelopment Жанна Лопухова.

Победитель в номинации "Объект 5 звезд" – многопрофильный комплекс премиум-класса STROGINO. "Мы предлагаем не просто офисы с панорамным светом, а целостную среду: от инновационных рабочих пространств до клиники, СПА, отеля и рекреационных зон. Эта синергия, подкрепленная безопасностью и интеллектуальными решениями, создает уникальную ценность для взыскательных профессионалов, стремящихся к балансу и эффективности. Победа в номинации "Объект 5 звезд" – признание того, что STROGINO задаёт новые стандарты для рынка", – отметила генеральный директор Parade development Дарья Комиссарова.

ЖК "Ренессанс" от компании "494 УНР" – это место для тех, кто ценит комфорт, безопасность и семейные ценности. "Премия Рекорды Рынка Недвижимости – это высокая оценка экспертного сообщества в области недвижимости. Мы рады, что нам удалось построить по-настоящему роскошный, красивый, с богатой клубной инфраструктурой, удобный для проживания ЖК "Ренессанс", который по достоинству одержал победу в номинации "Новостройка Москвы премиум-класса №1". Это стало возможным благодаря использованию при строительстве богатого опыта, который накопила компания "494 УНР" за более чем 50 лет строительства жилой недвижимости", – отметил Станислав Волков, директор по маркетингу "494 УНР"

Победитель в номинации "NextGen Living №1" – ЖК "СВЕТ" от Dominanta. "Если человека действительно формирует среда, то ЖК "СВЕТ" – это место, где его резиденты могут безопасно проявляться, черпать вдохновение и новые возможности для самореализации. Этому способствует и футуристичная архитектура от СПИЧ, и благоустройство с яркими арт-объектами, и динамичное мультимедийное лобби, и оригинальные интерьеры квартир, разработанные в разных стилевых решениях Студией Артемия Лебедева. Именно такой подход делает "СВЕТ" жилым комплексом нового поколения", – прокомментировала Мария Александрова, директор по продукту и рекламе Dominanta.

Гармония с природой, не отказываясь от преимуществ бизнес-класса, – это ЖК Solos от Dar Development. "Для нас важно получать признание в профессиональных конкурсах. Особенно значимым стало победить именно в номинации "Лучшая концепция проекта". Мы уделяем много внимания большой идее и тому, чтобы проект – от продукта до коммуникаций — соответствовал ей. В Solos рядом с Сокольниками мы создаем sense-centric среду: это подразумевает возможность сосредоточиться на своих целях и чувствах. Жизнь в гармонии с собой и природой без отказа от плюсов мегаполиса, возможность замедлиться в стремительном ритме и понять себя", – сказала Анна Усатова, коммерческий директор Dar.

Ice Towers ("ГРАД") награжден в номинации "Инфраструктура объекта № 1". "Наша награда в номинации "Инфраструктура объекта №1" подтверждает усилия по созданию уникальной и высококачественной инфраструктуры, которая отвечает всем требованиям современных резидентов. В проекте ICE TOWERS мы стремимся не только обеспечить комфортное проживание, но и создать уникальную атмосферу для жизни общества. Для нас это возможность продолжать двигаться вперед, брать новые награды и удивлять наших резидентов новыми решениями", – комментируют сотрудники команды "ГРАД".

"Проект "Маяковский" стал победителем в номинации "Лучший региональный проект №1". Для нас очень важно признание экспертного жюри и профессионального сообщества. Комплекс стал знаковой доминантой сибирской столицы. "Маяковский" – это выбор взыскательных людей, стремящихся к активному образу жизни, с привилегированными удобствами и первоклассным обслуживание. Купить элитную квартиру может любой, но "трофеи" всегда в дефиците", – говорит генеральный директор ГК "БЭЛ Девелопмент" Елена Комиссарова.

"ГК "Гранель" победила в номинации "Премьера года бизнес-класса №1", что подтверждает высокое качество проекта "MYPRIORITY Мневники". Бюро Apex в результате нашей кропотливой работы создало достойный продукт. А это стильная архитектура, высокотехнологичное оборудование, продуманное благоустройство, утонченные дизайнерские решения. В отдельном корпусе мы предусмотрели гранд-лобби с витражным остеклением, лаундж-зоной и кофепоинтом", – отметила Лариса Маслюкова, директор по продажам ГК "Гранель".

Проект коттеджного поселка "Папушево Парк"от "ТД Просвет" был признан "Масштабным премиальным проектом №1". "Наши резиденции предназначены для тех, кто ценит роскошь, комфорт и стиль, стремится к высокому качеству жизни и исключительным стандартам. Мы создаем не просто жилое пространство – мы формируем особую среду для людей, которым важны эстетика, приватность, безопасность и ощущение гармонии. Папушево Парк – это масштабный и по-настоящему уникальный проект, где каждая деталь продумана до мелочей – от изысканной архитектуры до разнообразной инфраструктуры, объединяющей премиальный сервис и функциональность. Премия "Рекорды Рынка Недвижимости" – это признание выдающихся проектов, и для нас большая честь быть частью этого профессионального сообщества", – отметил Артур Терисаян, инвестор, девелопер и основатель проекта Папушево Парк.

Курортный поселок на берегу Волги PORT EMM ZAVIDOVO стал победителем в номинации "Поселок премиум-класса с курортной инфраструктурой и яхтенной мариной №1". Проект, входящий в премиальную линейку Samolet Select, предлагает своим резидентам сервис пятизвездочного отеля под управлением Cosmos Hotel Group и инфраструктуру всесезонного курорта с яхт-клубом и мариной. "Port Emm Zavidovo – это коллекция современных вилл c привилегиями пятизвездочного отеля. Уникальный проект в формате курорта для всей семьи предлагает более 100 сценариев отдыха для витального образа жизни. Расположенные на берегу Волги виллы с видом на воду и лес, дарят ощущение свободы, уединения и спокойствия. Port Emm Zavidovo станет новой точкой притяжения для ценителей яхтинга и других видов разнообразного и активного отдыха", – рассказал коммерческий директор группы "Самолет" Кирилл Храпов.

Алексей Перлин, управляющий партнер компании Upside Development отметил: "Для нас большое достижение, что профессиональное сообщество высоко оценило концепцию нашего нового высокотехнологичного бизнес-центра, который мы разработали с учетом последних тенденций и запросов сотрудников офисов и владельцев бизнеса. При проектировании Upside Кунцево мы стремились создать максимально комфортную среду с разнообразным набором инфраструктуры, инновационной инженерной системой, многофункциональными общественными пространствами и благоустроенным парком. В перспективе ближайшего года гости и резиденты бизнес-центра Upside Кунцево смогут оценить особую экосреду для эффективной работы и качественного отдыха, которую мы для них создали".

Офисно-культурный кластер K-CITYот девелопера OCTOBER GROUP, реализуемый совместно с фондом "КОБЗОН", получил награду в номинации "Лучший строящийся бизнес-центр класса А". "Рекорды Рынка Недвижимости" – престижная отраслевая премия, ежегодно выделяющая наиболее значимые проекты и решения в сфере девелопмента. Для нас победа K-CITY – важный знак профессионального признания и подтверждение актуальности концепции бизнес-кластера нового поколения, где деловая инфраструктура органично сочетается с культурными функциями", – подчеркнул Юрий Коган, коммерческий директор OCTOBER GROUP.

"Номинация "Небоскреб №1 – самый большой офисный комплекс класса А" наиболее полно раскрывает концепцию небоскреба Moscow Towers площадью 411 тыс. кв.м. Это самый большой офисный небоскреб, построенный на территории "Москва-Сити" и в Москве, а по техническим характеристикам Moscow Towers соответствует высшему классу офисной недвижимости мирового уровня", – отметил генеральный директор "Гранд Сити" Александр Паршин.

Награды премии получили не только компании из Московского региона, но застройщики федерального масштаба. Второй год подряд EFFECT Development удостаивается звания "Девелопер года. Республика Дагестан". А дебютный проект – жилой квартал "Гранатовый" – был признан лучшим жилым комплексом бизнес-класса в регионе. "Каждый день наша команда стремится повышать уровень жизни в регионе. В жилом квартале "Гранатовый" мы создали пространство, где сочетаются комфорт, безопасность и эстетика. Проект объединяет современную архитектуру, передовые технологии и продуманные планировки. Уникальная для региона концепция в сочетании с потрясающими видовыми характеристиками делает жизнь в проекте бизнес-класса по-настоящему эстетичной и престижной. Уверены, что наш проект также по достоинству оценят его жители, что их счастливые семьи будут разрастаться, благосостояние преумножаться, а любовь всегда будет жить в построенных нами домах", — поделился Магомед Магомедбеков, генеральный директор EFFECT Development.

Семейный жилой комплекс "Камелия" в Дербенте от компании ООО "Элитстрой" стал победителем в номинации "Лучший семейный жилой комплекс Дагестана". "Премия "Рекорды Рынка Недвижимости" – важная оценка нашей философии. Мы стремились создать проект, в котором каждая семья почувствует себя по-настоящему дома: с комфортом, качеством и средой, продуманной до мелочей" – отметил Магомед-Али Гаджиарсланов, руководитель СЗ "Элитстрой".

MORE YUVA признан "Курортной недвижимостью №1". Сергей Колько, коммерческий директор застройщика проекта отметил: "Эта победа подтверждает, что MORE YUVA – не просто апартаменты, а новый стандарт курортной жизни. Мы создали пространство, где продумана каждая деталь: от авторской отделки с мебелью до видов на море и горы, вдохновлявших великих художников. Это награда за наш нашу любовь к Гурзуфу и желание развивать недвижимость Крыма, превращая ее в искусство и стремление к совершенству в каждой детали. More Yuva – настоящий подлинник курортной жизни".

Лучший объектом для инвестиций признан проект курорт "ЛУЧИ". Заместитель генерального директора Курорта "ЛУЧИ" Ольга Нарт раскрыла секрет успеха: "Курорт "ЛУЧИ" – крупнейший De Luxe курорт на Юге России с высокой инвестиционной привлекательностью. Проект объединяет 9 отелей 4* и 5* более, чем на 7000 номеров под управлением мировых операторов, а также включает крупнейший на Юге крытый аквапарк, конгресс-холл, торговую галерею и 30 ресторанов. Благодаря профессиональному менеджменту и уникальной инфраструктуре инвесторы получают доходность до 34% годовых с окупаемостью до 4 лет. Это надежный актив с гарантированной доходностью и перспективами роста".

Карачаево-Черкесская Республика – это регион с огромным туристическим потенциалом. Круглогодичный инвест-отель "Аманауз" задает новые тренды в горном и бальнеологическом туризме. Александр Маликов, директор департамента гостиничного девелопмента "СК Семья" отметил: "Премия "Рекорды Рынка Недвижимости" – это международная премия за достижения на рынке недвижимости и приятно осознавать, что наш проект получил награду в таком знаковом событии. Для нашей команды было важно, принять участие и быть отмеченным в этой премии с нашим флагманским проектом, который является не только победителем в премии, но и первым и единственным инвестиционным проектом в Карачаево-Черкессии такого масштаба. Аманауз – действительно лучший и это не громкие слова. Ценности нашего проекта – это уважение к истории и традициям, Забота о человеке и природе, Современность и комфорт. Технологии, комфорт и сервис у нас – на уровне лучших мировых практик".

Лечебно-оздоровительный комплекс "Вера" от ДК "Слово Групп" признан "Главным курортом страны". "Премия "Рекорды Рынка Недвижимости" – это 16-й год счастья, мы выражаем особую благодарность Анне Маркиной за такое мероприятие; веру в то, что мы, все присутствующие здесь, самые лучшие! Год мы шли к победе и очень рады такому серьезному званию как "Главный курорт страны"! Имидж нашего гостиничного комплекса формируется как гармоничное сочетание высоких стандартов обслуживания, южного гостеприимства и, конечно же, оздоровления наших гостей!" – отметила Елизавета Жукова, генеральный директор ДК "СЛОВО ГРУПП".

Группа компаний "Таврида Девелопмент" стала победителем в номинации "Девелопер элитной курортной недвижимости России №1". Компания активно развивает проекты на Южном берегу Крыма (ЮБК). В портфель компании входит премиальная коммерческая недвижимость, собственные благоустроенные пляжи, соответствующие мировым стандартам, с променадами и изысканными ресторанами. "Для нас большая честь получить столь престижную награду. Это признание нашей работы, ориентированной на самых взыскательных клиентов. Мы не просто строим дома – мы создаем пространства для жизни премиум-класса, где каждая деталь продумана до мелочей", – прокомментировал Антон Тюменцев, финансовый директор ГК "Таврида Девелопмент".

Победителем в номинации "Компания по демонтажу и реновации №1" стала ГК "КрашМаш". "Для нас это признание – результат многолетней командной работы. Мы благодарны партнерам и заказчикам: без доверия наших клиентов мы не смогли бы реализовать самые смелые и амбициозные проекты и принимать участие в ключевых строительных инициативах страны. Гордимся тем, что именно "КрашМаш" вновь названа компанией №1, и сегодня нам доверяют ведущие девелоперские и промышленные предприятия, органы государственной власти и госкорпорации", – подчеркнул Генеральный директор ГК "КрашМаш" Виктор Казаков.

Строительная компания "СУ-10" признана "Генеральным подрядчиком №1" в номинации "Добросовестность и Разумность". SEZAR GROUP получила награду "Девелопер №1". Коммерческий директор Ольга Барабанова отметила: "Портфель активов SEZAR GROUP вырос почти в 3 раза, мы вышли в сегмент офисной и производственной недвижимости, приступив к строительству МФК на 4-м участке в Москва-Сити и производственно-логистического комплекса в р-не Очаково-Матвеевское. В сегменте жилой недвижимости у нас тоже рекорды, и количественные, и качественные. На 20 га бывшей овощебазы "Красная Пресня", где уже идет строительство жилого комплекса бизнес-класса SEZAR CITY, готовим к реализации жилой комплекс премиум-класса SEZAR FUTURE, на 3-м Силикатном проезде — премиальный проект SEZAR SILICA с архитектурой в стиле emo-tech".

Компания VSN Group не первый год удерживает звание "Риелтор №1". "Победа в премии – результат нашей стратегии: индивидуальный подход к каждому девелоперу и клиенту, глубокая экспертиза рынка и фокус на результат. Мы не просто продаем – мы выстраиваем четкую, эффективную систему реализации проектов. Постоянное внедрение современных технологий и проведение глубокой аналитики позволяет нам идти в ногу со временем и сохранять высокий уровень сервиса", – отметила Оксана Маторина, коммерческий директор VSN Group.

Участники сошлись во мнении, что сегодня недостаточно просто строить дома. Важно создавать уникальное пространство для жизни, где гармонично сочетаются инновационные технологии, эстетика и забота о людях.