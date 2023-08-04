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Четверг 3 августа

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"Я не знаю, кто это": мужчина снял на видео необычного зверька

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Случайное столкновение животного и человека привело к шумихе. Ролик распространили в СМИ.

В Республике Башкортостан местный житель передвигался по тропинке в поле на авто, как вдруг заметил вышедшего навстречу зверька. Человек со всех ног подбежал к встреченному созданию и снял его на видео с криками: "Бобер!". Однако вскоре мужчина понял, что перед ним другой обитатель европейской части России.

"Я не знаю, кто это… Но он красавчик!" — решил автор ролика.

Как передает Пятый канал, после публикации видео в соцсетях в комментариях жителю Башкирии подсказали, что он встретился с барсуком. Необычный зверек предпочитает уединение. Вероятно, поэтому он не так бурно отреагировал на знакомство с человеком в поле.

4 августа 2023, 02:05
Фото: Paul Whippey/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

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Дикдики. Фото: Bernd Zoller/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Французский щетинозуб. Фото: Norbert Probst/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Бобры. Фото: Heinz Hudelist/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Австралийский короткохвостый сцинк. Фото: Horst Mahr/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Лебеди. Фото: Katrin Requadt/dpa/www.globallookpress.com

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